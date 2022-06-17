به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: زیبنده نیست در کشور در یک سال محصولی را آنقدر کشت کنند که محصول خریدار نداشته باشند و مجبور به امحای آن شوند از این رو باید برنامه ریزی مناسبی در عرصه کشاورزی صورت گیرد.

خطیب جمعه قم با اشاره به سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: محتوای تبلیغ باید قرآن و کلام عترت باشد چرا که هیچ کلامی همانند کلام وحی و اهل بیت (ع) در میان مردم نفوذ ندارد.

وی افزود: مردم اگر کلام زیبای اهل بیت (ع) را بشنوند از آن تبعیت می‌کنند و تبلیغ یک تخصص است و مبلغان باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات در راستای احیای امر اهل بیت (ع) و برای رضای خداوند استفاده کنند.

سعیدی با اشاره به در پیش بودن ایام زیارتی مخصوص امام رضا (ع) گفت: در روایات داریم کسی که بار سفر برای زیارت امام رضا (ع) می‌بندد دعایش مستجاب می‌شود و کسی که به مشهد مشرف می‌شود در حقیقت صف خود را مشخص می‌کند و می‌گوید که در صف اهل بیت (ع) است.

وی در ادامه با بیان اینکه خائنانی که علیه ملت ایران و اسلام لجن پراکنی می‌کنند هویتی آشکار در نزد ملت ایران دارند افزود: ملت ایران همواره عشق خود به اهل بیت (ع) و امام زمان (عج) را ثابت کردند که نمونه آن را در سرود سلام فرمانده دیدید که عشق به اسلام، اهل بیت (ع) و امام زمان (عج) در آن موج می‌زند و این پدیده در نسل جوان و نوجوان همه گیر شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ملت به چند فرومایه و گرفتار شده در دامن شیطان اجازه نمی‌دهند که از آرمان‌های ملت ایران هویت زدایی کنند.

امام راحل احیای گر مکتب اهل بیت (ع) است

امام جمعه قم بیان داشت: امام راحل احیای گر مکتب اهل بیت (ع) است که این راه برگرفته از مکتب اسلام است و حفظ آن واجب شرعی است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در سالگرد ارتحال امام ابعاد شخصیت و خط امام راحل را عالمانه و حکیمانه تبیین کردند و هر بار سخنی نو بیان می‌کنند.

آیت الله سعیدی افزود: راه حل مشکلات کشور پیروی از خط امام و رهبری و عملیاتی نمودن منویات رهبری است.

وی بیان داشت: نیروهای انقلابی نباید اجازه دهند دشمنان با جنجال و نمایش رسانه‌ای واقعیت ملت ایران را وارانه نشان دهند و ملت ایران همچنان در مسیر اسلام و انقلاب هستند هر چند که مشکلاتی وجود دارد و این انتقادات در مسیر حل مشکلات است.

خطبب جمعه قم اضافه کرد: مفسدان در گرداب جاهلیت جدید و سبک زندگی غربی غرق خواهند شد و انقلاب اسلامی ایران با اقتدار تا ظهور حضرت مهدی تداوم می‌یابد.