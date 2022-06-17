حوزه هنری آماده اکران فیلم هناس در سراسر نقاط بام ایران است

احسان قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «هناس» قصه ترور یک عشق است، اظهار کرد: اکران این فیلم از ۱۸ خردادماه در سینماهای سراسر کشور آغاز شده است.

وی تصریح کرد: این فیلم سینمایی با برداشتی آزاد از داستانی واقعی، به زوایای زندگی پرتلاطم داریوش رضایی‌نژاد از شهدای ترور هسته‌ای، همسر و فرزندش در اوایل دهه ۹۰ می‌پردازد.

مدیر کل حوزه هنری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: «مریلا زارعی»، «بهروز شعیبی»، «وحید رهبانی»، «سولماز غنی»، «امین میری»، «علیرضا نایینی» و «کوثر حیدری» و «سیاوش طهمورث» در این فیلم بازی می‌کنند.

قائدی ادامه داد: در همه شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری که سینما وجود ندارند این فیلم اکران خواهد شد.

وی با اشاره به اعلام فراخوان در راستای اعلام آمادگی و ثبت نام شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری به منظور اکران این فیلم، مطرح کرد: فیلم «هناس» توسط سینما سیار در این مناطق اکران می‌شود.

مدیر کل حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به اکران فیلم «هناس» ویژه فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و خبرنگاران استان اشاره کرد و ادامه داد: «هناس» در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ویژه این قشر در شهرکرد اکران خواهد شد.