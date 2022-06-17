به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله دوم مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی نوجوانان جهان در یونان، تیم ملی هندبال ایران با پیروزی ۲ بر صفر مقابل برزیل به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان شد و در جمع هشت تیم برتر این رویداد قرار گرفت.
ملیپوشان ایران از همان ابتدای نیمه نخست نبض بازی را در دست گرفتند و در نهایت با نتیجه ۱۸ _ ۱۴ نیمه اول را به سود خود به اتمام رساند. در نیمه دوم نیز ملیپوشان ایران روند برتری خود را حفظ کردند و در نهایت این نیمه را نیز با نتیجه مشابه نیمه اول به پایان رساندند. در نهایت نتیجه این دیدار دو بر صفر به سود تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران به پایان رسید تا ملیپوشان ایران با کسب دو پیروزی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان شوند.
در مرحله گروهی با کسب دو پیروزی و یک شکست، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله دوم رقابتهای قهرمانی جهان شد و در جمع ۱۲ تیم برتر جهان قرار گرفت.
در مرحله دوم نیز ملیپوشان ایران دو پیروزی و یک شکست را ثبت کردند و اینک در جمع هشت تیم برتر جهان قرار گرفتند.
در ادامه این مسابقات چهار تیم برتر دور دوم در مرحله یک چهارم نهایی با یکدیگر مصاف خواهند کرد و سپس تیمهای برتر به نیمهنهایی و فینال راه پیدا میکنند.
پرهام ایمانی، متین گلدان، آراد حسینی، حسین حیدریان، علی حیدریان، حامد شمس، محمد مهدی، حیدریان پور، مصطفی انتشاری، علی سعیدی و علیرضا علیپور ملیپوشان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان هستند. مهدی قشقاییراد (سرمربی)، رضا مصباحی (مربی)، حبیبالله بردسیری (مربی)، غلامحسین نیکویی (سرپرست) و رضا سرسنگی (تراپیست) کادر فنی تیم ملی ایران را در این رقابتها تشکیل میدهند. همچنین آنتونیو گرا پیشه نیز به عنوان مدیر فنی در کنار تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان حضور دارد.
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان پسر جهان از ۲۳ الی ۳۰ خردادماه در یونان برگزار می شود. این رقابت ها جنبه انتخابی دیدارهای المپیک نوجوانان در سال ۲۰۲۳ را هم دارد.
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