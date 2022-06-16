به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران ظهر امروز پنجشنبه ۲۶ خردادماه در اولین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه ۲ بر یک مقابل کرواسی شکست خورد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به سود ایران به پایان رسید اما در نیمه دوم این کرواسی بود که با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ مقابل ایران به پیروزی رسید.

در ادامه و با توجه به تساوی دو تیم کار به ضربات تن به تن کشید که در نهایت کرواسی با نتیجه ۷ بر ۶ مقابل ایران به پیروزی رسید و در پایان شاگردان قشقایی‌راد در مجموع با نتیجه ۲ بر یک مقابل حریف تن به شکست دادند.

ملی‌پوشان ایران در ادامه بازی‌های امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۸:۲۰ مقابل فرانسه صف‌آرایی خواهند کرد. همچنین فردا (جمعه) نیز از ساعت ۱۸:۲۰ ملی‌پوشان ایران با برزیل دیدار می‌کنند.

هندبالیست های ایران با کسب دو پیروزی و یک شکست در مرحله گروهی به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله بعدی رقابت‌های قهرمانی جهان شد و در جمع ۱۲ تیم برتر جهان قرار گرفتند.

در ادامه این مسابقات چهار تیم برتر دور دوم به مرحله یک چهارم نهایی و سپس به نیمه‌نهایی و فینال راه پیدا خواهند کرد.

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان پسر جهان از ۲۳ الی ۳۰ خردادماه در یونان برگزار می شود. این رقابت ها جنبه انتخابی دیدارهای المپیک نوجوانان در سال ۲۰۲۳ را هم دارد.