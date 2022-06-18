آذربایجان: برای تامین انرژی اروپا آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آذربایجانی اعلام کردند که «حکمت حاجی اف» دستیار رئیس جمهور آذربایجان گفته است که باکو درخواست های زیادی در مورد مسائل مرتبط با انرژی دریافت می کند.

حاجی اف در این باره گفت: آذربایجان درخواست های دوجانبه زیادی در مورد مسائل دوجانبه انرژی دریافت می کند. باکو نیز به عنوان یک شریک قابل اعتماد، تمام تلاش خود را برای افزایش امنیت انرژی اروپا انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد که روند تحولات و روابط به سرعت در حال تغییر است به طوری که امروز در روابط بین دولتی اتفاقاتی می افتد که دیروز رخ نداده است.

حاجی اف افزود: متأسفانه مشکلات بزرگی نیز در زمینه انرژی در جهان وجود دارد. مشکلات غذایی نیز ممکن است ایجاد شود. مشکلات مهاجرت هم ممکن است دوباره سر بر آورند. ما معتقدیم که با توجه به همه این موارد، بسیار مهم است که کشورها متحد شوند و این مسائل را حل کنند.

همزمان با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۵ اسفند ماه سال گذشته، مسکو هدف اعمال تحریم های بی سابقه غرب و متحدانشان قرار گرفت. این مسئله روسیه را مجبور کرد تا در صادرات خود به ویژه در صادرات گاز طبیعی دچار مشکل شود.

همزمان با این مسئله، مسکو ساز و کاری برای دریافت گازبهای صادراتی خود به کشورهای دیگر ایجاد کرد که طی آن کشورهای مذکور موظف به پرداخت هزینه های یادشده به واحد پول روسیه یعنی روبل شدند. این مسئله با مخالفت برخی کشورها روبه رو شد که در پی آن، روسیه صادرات گاز خود به این کشورها را قطع کرد.

از آن زمان تاکنون نگرانی ها در تامین منابع گاز جایگزین برای اروپا افزایش یافته است و کشورهای اروپایی به دنبال جایگزین کردن صادرکنندگان دیگر گاز به جای روسیه هستند.