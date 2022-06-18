به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله ارجایی اظهار کرد: در پادگان، ۵۱ هکتار کاربری فضای سبز داریم که این میزان برای شهر و شهرداری بسیار ارزشمند است، با توجه به نوع درختان و الگوی کشت بنا داریم در آنجا پارک جنگلی احداث کنیم.

شهردار مشهد ادامه داد: طرح‌های مطالعاتی آغاز شده و امکانات مورد نیاز از نظر رفاهی و استاندارد در داخل این فضای سبز پیاده خواهد شد. مطمئن هستیم با وجود ساختمان‌های قدیمی موجود، این فضا کشش و جاذبه بسیار خوبی برای مردم خواهد بود.

وی افزود: تلاش مدیریت شهری از ابتدا این بود که در مسیرها، کمترین جابه‌جایی درخت را داشته باشیم و درختان کمی قطع شوند؛ بسیاری از درختان روتبال شده در زمین‌های خالی داخل پادگان کاشته شده است. در برخی از مکان‌ها عرض آیلندها به جای دو متر آیلند را در حدود ۵ تا ۶ متر در نظر گرفتیم که موجب شد درختان بیشتری حفظ شود.

ارجایی ادامه داد: برخی از مواقع در محور قوس ایجاد کردیم و ۱۵ متر پیاده‌رو در نظر گرفتیم تا ساختمان‌ها و درختان بیشتری حفظ شود در بعضی مکان‌ها برای حفظ درختان و ساختمان‌های قدیمی، برخی از مسیرها دو طرفه شده و فاصله مسیر (عرض آیلند) به ۳۵ متر هم رسیده است.

شهردار مشهد بیان کرد: سعی کردیم تا زمانی‌که طرح‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی تدوین شود، دست به معابر قدیمی نزنیم و آسفالت‌های قدیمی را حفظ کنیم و تنها اقدامات ترمیمی و لکه‌گیری انجام دهیم.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این بازگشایی، میدانی بزرگ بنام میدان صبحگاه ارتش است. مساحت این میدان بیش از ۶ هکتار یعنی دوبرابر میدان شهدا است. امیدوارم مشاور ویژه ای که برای آن گرفتیم طرح خوبی ارائه کند. تا در آینده این میدان به عنوان میدان مهمی در سطح ملی ایفای نقش کند.

ارجایی تاکید کرد: از فعالین فرهنگی، اجتماعی، هنری، فضای سبز، معماران و شهرسازان و مخصوصاً اهالی محله‌های اطراف دعوت می‌کنم تا در طراحی فضای‌های جدید یاریگر مدیریت شهری باشند.

شهردار مشهد به مزیت‌های بازگشایی پادگان برای شهروندان اشاره و اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت آن حل گره‌های ترافیکی دو طرف پادگان است، زمین این پروژه بزرگ بود و مردم مجبور بودند برای رفتن از سمتی به سمت دیگر، کل این ۱۸۸ هکتار را دور بزنند. باز شدن معابر وسط در این پروژه مزیت بسیار خوب ترافیکی و دسترسی‌های بسیار مؤثر شرقی غربی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: قبل از بازگشایی پادگان، ابتدای خیابان فیاض‌بخش به فرودگاه می‌رسید اما در انتهای آن به دیوار پادگان برخورد و مسیر مسدود می‌شد اما با بازگشایی خیابان، این مسیر باز شده و راه کوتاه‌تر می‌شود. با این اقدام بار ترافیکی خیابان بهار و کوهسنگی کاهش پیدا می‌کند.

ارجایی درباره بازگشایی خیابان ارشاد الرضا، افزود: خیابان ۴۵ متری ارشاد الرضا با سیم خاردار مسدود شده بود و پشت آن پارکینگ خاکی موقت ارتش بود که با وساطت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اختیار شهرداری قرار گرفت و آسفالت شد.

شهردار مشهد تصریح کرد: خیابان‌های طولی ما که در طول پادگان انجام می‌شود از ابتدای خیابان تا انتها در سمت ارتش عقب‌نشینی خواهد داشت، در حال حاضر یک مسیر خیابان داریم و مسیر دیگر در سهم شهرداری از اراضی ارتش بازگشایی خواهد شد تا ارشادالرضا به ثامن متصل شود.

وی اظهار کرد: یک خیابان در داخل پادگان داریم که به صورت شکسته، محور عمودی را منتقل خواهد کرد، از میدان جهاد و کندروی بزرگراه شهید سلیمانی شروع خواهد شد و امتداد آن به خیابان شهید بهشتی وصل می‌شود، سپس در ادامه به خیابان ارشاد الرضا (ع) متصل و با حرکت ۴۰ متری دوباره به سمت خیابان بهشتی خواهد رفت.

ارجایی به ۹ بیمارستان محدوده پادگان اشاره و اظهار کرد: در کنار پادگان، ۹ بیمارستان بزرگ و کلیدی داریم، تاکنون دسترسی به این بیمارستان‌ها از این سمت شهر سخت بود که با بازگشایی پادگان دسترسی تسهیل خواهد شد و این موضوع برای تردد اورژانس، بیماران و… اهمیت زیادی دارد.

شهردار مشهد درباره احداث پارکینگ عمومی در این محدوده، اظهار کرد: انتهای میدان مشق به مساحت حدود ۲ هکتار پارکینگ درنظر گرفته شده زیرا پارکینگ جزو الزمات در موقعیت کنونی این فضا است.