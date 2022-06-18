هواپیماهای سوخو-۲۵ و یک بالگرد میل-۲۵ اوکراین را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در خصوص عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای راکتی و توپخانه ای روسیه ۱۸۰ منطقه تمرکز نیروهای اوکراینی را مورد اصابت قرار داده که در نتیجه آن بیش از ۳۱۰ ملی گرا کشته شده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: پدافند هوایی روسیه هواپیماهای سوخ و-۲۵ اوکراین و یک فروند بالگرد میل -۲۵ را در نزدیکی آرخانگلسک سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه ویدئویی از انهدام استحکامات نیروهای مسلح اوکراین توسط بالگردهای کا -۵۲ را نیز نشان داد.

به گزارش اسپوتنیک، بالگرد کا -۵۲ روسیه به پایگاه های نیروهای مسلح اوکراین (AFU) حمله کردند.

بالگردهای شناسایی و تهاجمی از فاصله بیش از ۵ کیلومتری به مواضع ارتش اوکراین حمله کردند. در نتیجه استفاده از موشک، سنگرها و خودروهای زرهی نیروهای مسلح اوکراین منهدم شدند.

در ۱۷ ژوئن، نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه، ژنرال ایگور کوناشنکوف، گفته بود که هوانوردی روسیه در یک روز ۵۸ منطقه را با نیروی انسانی و تجهیزات ارتش اوکراین مورد هدف قرار داده است.

کوناشنکوف پیشتر در این باره گفته بود: در مجموع و از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین، ۲۰۲ فروند جنگنده، ۱۳۱ فروند بالگرد، یک هزار و ۲۰۵ فروند پهپاد، ۳۳۸ سامانه ضدهوایی، ۳ هزار و ۵۴۸ دستگاه تانک و دیگر خودروهای زرهی، ۵۲۱ سامانه پرتاب چندگانه راکت، یک هزار ۹۴۷ قبضه توپ و خمپاره به همراه ۳ هزار و ۶۰۵ دستگاه خودروی نظامی ویژه اوکراین منهدم شده اند.