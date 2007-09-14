میزان انتشار آثار فلسفی در این هفته کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، 446 عنوان کتاب از چهاردهم تا نوزدهم شهریور ماه در کشور منتشر شدند که بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب، این کتاب­ها در شمارگان یک میلیون و 679 هزار و 735 جلد منتشر شدند که شمارگان متوسط هر عنوان 3804 جلد بود.

در هفته ای که گذشت از میان446 عنوان کتابی که به چاپ رسیده، 191 عنوان (43 درصد) چاپ نخست و 255 عنوان (57 درصد) چاپ مجدد، 328 عنوان (74 درصد) تالیف و 118 عنوان (26 درصد) ترجمه بوده است.

در این هفته، بیشترین کتاب ها با 102 عنوان (23 درصد) در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های دین با 65 عنوان(15درصد)، علوم اجتماعی با 61 عنوان (14 درصد) ، علوم طبیعی و ریاضیات با 58 عنوان (13درصد)، ، علوم عملی با 49 عنوان (11درصد)، تاریخ و جغرافیا با 28 عنوان (6درصد) زبان با 26 عنوان (6درصد)، ، کلیات و فلسفه با 22 عنوان (5درصد) ، هنر با 13 عنوان (3درصد)، قرار گرفته اند.