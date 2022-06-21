به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس جمهور اوکراین بار دیگر برای جلب نظر کشورهای غربی برای همراهی در جنگ اوکراین، خطر حمله ادعایی روسیه به دیگر مناطق را پیش کشید.

«ولادیمیر زلنسکی» روز سه شنبه صرف نظر از دلایل مسکو برای آغاز عملیات نظامی در اوکراین گفت که روسیه در اوکراین متوقف نخواهد شد، زیرا روس‌ها تمام خاک شوروی سابق را سرزمین خود می‌دانند.

رئیس جمهور اوکراین برای ارعاب دیگر کشورها نسبت به حمله روسیه مدعی شد که اگر اوکراین نتواند جلوی روسیه را بگیرد، سایر همسایگان ما نیز مورد تجاوز این کشور قرار خواهند گرفت.

زلنسکی این را هم به ادعاهای ضد روسی خود افزود که اطرافیان رئیس جمهور روسیه نه تنها کشورهای حوزه بالتیک، بلکه لهستان و مولداوی را نیز تهدید می‌کنند.