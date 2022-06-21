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۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۴۰

زلنسکی: روسیه تمام خاک شوروی سابق را می‌خواهد!

زلنسکی: روسیه تمام خاک شوروی سابق را می‌خواهد!

رئیس جمهور اوکراین بار دیگر مدعی شد روسیه بجز این کشور به خاک دیگر کشورها هم چشم دوخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس جمهور اوکراین بار دیگر برای جلب نظر کشورهای غربی برای همراهی در جنگ اوکراین، خطر حمله ادعایی روسیه به دیگر مناطق را پیش کشید.

«ولادیمیر زلنسکی» روز سه شنبه صرف نظر از دلایل مسکو برای آغاز عملیات نظامی در اوکراین گفت که روسیه در اوکراین متوقف نخواهد شد، زیرا روس‌ها تمام خاک شوروی سابق را سرزمین خود می‌دانند.

رئیس جمهور اوکراین برای ارعاب دیگر کشورها نسبت به حمله روسیه مدعی شد که اگر اوکراین نتواند جلوی روسیه را بگیرد، سایر همسایگان ما نیز مورد تجاوز این کشور قرار خواهند گرفت.

زلنسکی این را هم به ادعاهای ضد روسی خود افزود که اطرافیان رئیس جمهور روسیه نه تنها کشورهای حوزه بالتیک، بلکه لهستان و مولداوی را نیز تهدید می‌کنند.

کد مطلب 5520460

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
      2 0
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      غرب دست از ارسال سلاح به اوکراین که کشور دوم اسرائیل در قلب اروپا شده بردارد، اگر اسرائیل در اوکراین مستقر شود به زودی به اروپا والمان یورش خواهد برد و به انتقام هولوکاست همه مسیحیان اروپا والمان را نسل کشی خواهد کرد واردوگاههای کار اجباری وکوره های ادم سوزی را برای مردم اروپا به راه خواهد انداخت.
    • RO ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
      2 0
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      انشاءالله که این اتفاق بیفتد .تا دیگر آمریکایی جنایتکار تنها قطب جهان نباشد وجود شوروی سابق واقعا برای امروز جهان لازم است
    • دادا IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
      0 0
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      اقای زلنسکی در زمان فرو پاشی شوروی سابق اقای گرباچوف خیانت کرد به کشور قدرتنئش اقای پوتین میخواهد اصلاح بکند همان فرو پاشی شوروی سابق شما را پر رو کرده اتحاد جماهر شوذوی توسط پوتین احیا خواهد شد نگران نباش المان هم از بمب اتم حرف میزند ان هم از نادانی مقامات المان است چنین نخواهد شد به زودی تشکی
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
      1 0
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      و زلنسکی صهیونیست مثل همه صهیونیستها همه دنیا را میخواد. دلش بحال مملکتش نسوخته. دنیا را این صهیونیستها به گند خواهند کشید
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
      0 0
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      سلام دوستان.سلاحهای مجاز برای استفاده در عملیاتهای ویژه نظامی ویا جنگ کامل، باهم متفاوت هستن و نمیشه بدون مجوز استفاده کرد،روسیه اگه بخواد اوکراین رو تصرف کنه،سه روز لازم داره،اما باید اعلام جنگ کامل بکنه تا از سلاحهای اصلی و سنگین هوشمنده سوپرسونیک و برون جوی استفاده بکنه اما این هدفه پوتین نیست
    • همشهری IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
      0 0
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      هدفه پوتین اینه که به غرب بفهمونه که اگه شرق نخواد،اونا حتی نونه شبشونو چراغ خونشونو سوخته ماشینشونو حتی شیره خشک بچشونم نمیتونن خودشون تهیه کنن.پس باید به شرق احترام و ازش ممنون باشن
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
      0 0
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      به هرحال دشمنه دشمنه ما میشه دوسته ما، و آدم باید هوای دوستاشو داشته باشه

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