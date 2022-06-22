نیروهای اوکراینی نواحی اطراف «لیسیچانسک» را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مقامات اوکراینی به از دست دادن چندین ناحیه در نزدیکی شهر «لیسیچانسک» که تنها شهر در منطقه «لوهانسک» در شرق این کشور که هنوز تحت کنترل آنهاست، اذعان کردند.

«سرهی هایدای» فرماندار و رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک در این باره گفت: روس ها در حال نزدیک شدن به لیسیچانسک هستند و در شهرهای مجاور سنگر می گیرند. هواپیماها شهر را بمباران می کنند.

وی ادامه داد که اوضاع در منطقه جنوب لیسیچانسک دشوار است. نیروهای روسی بلافاصله در چندین روستا در جنوب شهر یادشده مستقر شدند.

هایدای اذعان کرد: دفاع کردن برای نظامیان ما آسان نیست.

اظهارات وی نشانگر این مسئله است که اوکراین توان رویارویی با آتش سنگین روسیه را ندارد.

پیشتر منابع خبری اعلام کردند که علی رغم سیل کمک‌های نظامی و تسلیحاتی کشورهای غربی به اوکراین، نیروهای این کشور در نبرد سنگینی که در منطقه «دونباس» در شرق اوکراین (شامل مناطق «دونتسک» و «لوهانسک» که روسیه استقلال آنها را به رسمیت شناخته است) جریان دارد و عمدتاً به نبرد توپخانه‌ها تبدیل شده است، نسبت به نیروهای روسی تسلیحات و مهمات کمتری دارند و متحمل شکست شده اند.

نیروهای روسی می‌توانند برای ساعت‌ها آتش سنگین و مداوم را ادامه دهند، اما نیروهای اوکراینی نمی‌توانند در سلاح یا مهمات با آنها برابری کنند و باید از مهمات خود با احتیاط بیشتری استفاده نمایند.

مقامات اوکراینی می‌گویند که حمایت در بوق و کرنا شده غربی‌ها از اوکراین کافی نیست و به اندازه کافی به سرعت به میدان نبرد برای این مرحله سخت و بسیار کشنده درگیری‌ها نمی‌رسد.

همه اینها در حالی است که نبرد در جبهه شرقی اوکراین بسیار سنگین و سرنوشت ساز شده است. در همین رابطه روزنامه گاردین به نقل از «هانا مالیار» معاون وزیر دفاع اوکراین نوشت که روسیه تقریباً تمام نیروهای خود را برای یورش به شهرک‌های نزدیک شهر «سیویرودونتسک» در شرق این کشور جمع‌آوری کرده است.

پیشتر هایدای اعلام کرده بود که روس‌ها کنترل بخش اصلی شهر سیویرودونتسک را در اختیار گرفته اند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین پیشتر در پیامی اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی در حال تحمل خساراتی شدید در نبرد با نیروهای روسی در شهر سیویرودونتسک در منطقه دونباس و همچنین منطقه «خارکیف» در شرق اوکراین هستند.

وی از نبرد در سیویرودونتسک به عنوان نبردی سرنوشت ساز یاد کرده بود که نتیجه آن سرنوشت منطقه دونباس را رقم خواهد زد.