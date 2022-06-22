رادیو پیام پویش تابستانی راه انداخت/ از سفرتان عکس و فیلم بگیرید

مهدی شهاب تالی مدیر رادیو پیام و آوا با اشاره به رویکرد این شبکهها در ایام تابستان به خبرنگار مهر گفت: شبکه رادیویی پیام با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی، فرهنگی، دیدنی و تفریحی کشور با راه اندازی پویش «تابستان من» هموطنان را در سفرهای تابستانی همراهی میکند.
شهاب تالی افزود: با توجه به آغاز سفرهای تابستانی و کاهش محدودیتهای سفر بعد از دوران پیک کرونا با برنامهریزی صورت گرفته در نظر داریم با پویش «تابستان من» ضمن همراهی هموطنان عزیز در سفرهای تابستانی بتوانیم زمینه لازم نسبت به معرفی جاذبههای گردشگری و مکانهای تاریخی، دیدنی، تفریحی و بکر کشور را به هموطنان در سراسر کشور مهیا کنیم.
مدیر رادیو پیام گفت: مخاطبان برای شرکت در این پویش میتوانند از مناظر طبیعی، تاریخی، دیدنی کشور عکس و فیلم تهیه کرده و با معرفی کامل محل مورد نظر به همراه عکس خودشان به رادیو پیام ارسال کنند. تصاویر ارسالی در رادیونمای رادیو پیام و آوا با نام و مشخصات ارسال کننده پخش و ویدیوهای ارسالی شرکت کنندگان به همراه تصاویر ارسالی در صفحه اجتماعی رادیو پیام بارگذاری میشود. همچنین به تصاویر و ویدئوهایی که بالاترین بازدید را داشته باشد جایزه نقدی اهداء خواهد شد.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی رادیو پیام به نشانی wwwradiopayam .ir و یا صفحه اجتماعی رادیو پیام در فضای مجازی به نشانی radiopayam.ir مراجعه کنند.
مخاطبان شبکههای رادیویی پیام و آوا میتوانند علاوه بر گیرنده رادیو از طریق درگاههای ارتباطی و فضای مجازی رادیو پیام و آوا اطلاعات لازم را دریافت و تعامل خود را با این دو شبکه داشته باشند و از ظرفیتهای ایجاد شده بهره لازم را کسب کنند.
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