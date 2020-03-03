پویش رادیو «پیام» در استقبال از بهار/ درخت دوستی بنشانیم

شهرام ملازاده مدیر شبکه رادیویی پیام و آوا درباره کمپین جدیدی که از طرف رادیو پیام راه اندازی شده است به خبرنگار مهر گفت: رادیو پیام همزمان با آغاز هفته منابع‌ طبیعی و روز درختکاری به همراه اقشار مختلف مردم و شنوندگان رادیو پیام در سراسرکشور با پویش «درخت دوستی بنشانیم» به استقبال بهار می رود.

مدیر رادیو پیام افزود: پویش ملی و بزرگ «درخت دوستی بنشانیم» با هدف حمایت از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و به همت یکایک هموطنان در سراسر ایران اسلامی صورت می گیرد. در این پویش کاشت انواع نهال با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی هر منطقه با همکاری و مساعدت سازمان شهرداری‌های کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاهای متولی و تشکل‌های مردمی صورت خواهد گرفت.

ملازاده گفت: نظر به وضعیت موجود و شیوع بیماری کرونا و عدم امکان کاشت نهال بصورت جمعی این شبکه پویش «نهال دوستی بنشانیم» را با مشارکت همه مردم ایران در اقصی نقاط کشور برگزار می کند. بنابراین هموطنان عزیز می توانند از کاشت نهال در محل زندگی خود عکس گرفته و همراه عکس خود برای پخش از رادیو تصویری شبکه پیام و آوا از طریق درگاه‌های ارتباطی این دو رادیو ارسال و با نام و تصویر خودشان در رادیو نما مشاهده کنند.

این مدیر رادیویی گفت: باتوجه به تغییرات اقلیمی و امکان کاشت درخت در سایر فصول سال همچنین حفظ و نگهداری درخت های کاشته شده توسط هموطنان در سراسر کشور پویش «درخت دوستی بنشانیم» تا پایان سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.

ملازاده در پایان بیان کرد: تفاوت این پویش با سایر پویش‌های مرتبط با موضوع کاشت درخت در این است که از هموطنانی که امسال و سال آینده تصاویرشان را برای پخش از رادیو نما ارسال می‌کنند، نامشان محفوظ خواهد بود و همه تصاویر در شبکه آرشیو و به بهترین تصاویر ارسالی بعد از جلسات داوری از سوی هیات داوری جوایزی اهدا خواهد شد.