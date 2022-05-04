به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهاب تالی مدیرشبکه رادیویی پیام و رادیو آوا گفت: شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و ارج نهادن به مقام والای معلم با راه‌اندازی پویش معلم من به استقبال هفته معلم می رود. مخاطبان محترم می‌توانند با شرکت در پویش معلم من در خاطره سازی و قدردانی از زحمات معلمان خود نقش ارزنده‌ای را ایفا کنند.

مدیر رادیو پیام افزود: در سالروز شهادت استاد فرزانه، اسوه علم و تقوا شهید مرتضی مطهری برای گرامیداشت مقام شامخ معلم و نظر به باز گشایی مدارس پویش «معلم من» امسال باشکوه تر از سنوات گذشته برگزار می شود تا بتوانیم با مشارکت همه هموطنان در سراسر کشور لحظات متفاوتی را برای معلمان سرزمینمان به یادگار بگذاریم.

تالی گفت: دانش آموزان امروز ودیروز می توانند از طریق کانال سروش به نشانیpr.radiopayam@ تصاویر معلم هایشان را به همراه عکس خودشان و توضیحات لازم ارسال کنند و تصاویر را در رادیو تصویری رادیو پیام و آوا با نام و تصویر خودشان مشاهده کنند.