به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که وزرای خارجه آمریکا و روسیه در جریان نشست وزیران گروه ۲۰ در اندونزی دیدار نخواهند کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، معاون وزیر خارجه روسیه در این باره گفت که کانال های ارتباطی کافی برای تماس میان مسکو و واشنگتن از طریق سفارتخانه های دو کشور درباره مسائل اجرایی وجود دارد و با گذشت زمان شاید در این باره تجدید نظر نیز شود.

به گزارش تاس، لاوروف و بلینکن پیش از این بارها در حاشیه نشست های وزیران گروه ۲۰ دیدار کرده اند. لاوروف در نشست ۲۰۲۱ با همتای آمریکایی خود دیدار نکرد، اما با جو بایدن رئیس جمهور این کشور مذاکره کرده بود.

این در حالیست که قرار است در هفتم و هشتم ماه آینده میلادی وزیران امور خارجه گروه ۲۰ در اندونزی نشستی را برگزار کنند.