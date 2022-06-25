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۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۰

مدیرکل استاندارد گیلان مطرح کرد؛

بازرسی از ترازوی ۱۶۸ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران

بازرسی از ترازوی ۱۶۸ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران

رشت- مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اجرای طرح بازرسی از ترازوهای کارخانجات چایسازی در گیلان و مازندران، گفت: ۶۷ ترازو معیوب بود که رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز جعفریان پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پایان طرح آزمون دوره‌ای سالانه ترازوهای مراکز خرید مستقر در کارخانجات چای گیلان، اظهار کرد: این طرح در راستای صیانت از حقوق شهروندان به ویژه کشاورزان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح ترازوهای داد و ستد عمومی مراکز خرید برگ سبز چای کنترل می‌شود، گفت: این طرح با شروع فصل برداشت برگ سبز چای از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مدیر استاندارد گیلان با اشاره به بازرسی از تعداد ۱۶۸ کارخانه در گیلان و مازندران، ادامه داد: در این طرح ۶۲۷ دستگاه ترازوی خرید برگ سبز و ترازوی فروشگاهی مورد آزمون دوره‌ای قرار گرفت.

وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی تعداد ۶۷ دستگاه ترازوی خرید برگ سبز چای معیوب شناسایی شد که در بازه زمانی مجاز توسط مدیران کارخانجات اصلاح شد.

مدیرکل استاندارد گیلان اضافه کرد: شهروندان در زمان خرید به بر چسب کالیبراسیون بر روی وسایل توزین توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 5523021

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