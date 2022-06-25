چاپ کتابی درباره خیمه شب بازی برای کودکان در جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی نمایش کودک و نوجوان، بهناز مهدیخواه درباره انتشار کتاب «مجموعه نمایشنامههای خیمه شببازی برای کودکان» و رونمایی آن در این دوره از جشنواره، گفت: همانطور که میدانید، این کتاب برگرفته از تجربههایم در عرصه خیمه شببازی است بنابراین در ابتدای این اثر، نیز به روند کاری و فعالیتهایم پرداختهام.
وی افزود: همانطور که میدانید، من در دهه ۷۰ شاگرد مرحوم اصغر احمدی بودم و پس از آن در سال ۸۰ یک گروه خیمه شببازی کوچک، راهاندازی کردم، که باعث شد در ۲۰ سال گذشته نیز به صورت مدام اجراهای خیمه شببازی داشتم. در دهه ۸۰، با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانستم کارهای متعددی را با اجرا، نمایشنامهنویسی و کارگردانی خودم، برای کودکان اجرا کنم، بنابراین کتاب پیش رو مجموعه نمایشنامههایی است که در آن دوران کار کردهام. البته اشعار این ۶ نمایشنامه متعلق به سرکار خانم آزاده فرهنگیان و آقای امیرحسین انصافی است.
این کارگردان تئاتر توضیح داد: این مجموعه نمایشنامه در واقع ۶ اثر منتخبی است که در این ۲۰ سال، نوشتم، کارگردانی کردم و اجرا رفتهام. البته روشن است که در این سالها بیش از ۲۰ نمایشنامه کار کردهام، که برخی از آنها متعلق به مخاطب بزرگسال بوده اما این ۶ اثر متعلق به کودکان است. تمام نمایشهای منتشر شده در این کتاب، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خانههای فرهنگ، فضاهای باز و جشنوارههای مختلف اجرا شده است.
مهدیخواه از انتشار این کتاب ابراز خرسندی کرد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون کمتر مجموعه نمایشنامههایی برای خیمه شببازی کودکان منتشر شده است، بسیار از این اقدام خوشحالم و معتقدم که اتفاق مبارکی است، زیرا به واسطه این کار، امکان دیده شدن ۶ نمایشنامه در چارچوب و مختصات خیمه شببازی برای بچهها و علاقهمندان به این حوزه فراهم شده است.
وی ادامه داد: خیمه شببازی یک نمایش سنتی و عروسکی است که برخی معتقدند بچههای امروز، نمیتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، در حالی که من با این نظریه مخالف هستم و فکر میکنم که امکان آشتی دادن بچهها با عروسکهای سنتی و نمایشهای قدیمی ایرانی، وجود دارد. کما اینکه اجرای این نمایشها نیز میزان علاقهمندی کودکان و نوجوانان را به اثبات میرساند.
این کارگردان تصریح کرد: خیمه شببازی یک هنر جذاب است تا جایی که امروز و پس از ۴ سال اجرای خیمه شببازی در شبکه پویا که متعلق به کودکان است، مخاطبان خاص خود را به دست آوردهایم، بنابراین میتوانیم این نوع نمایشها را اختصاصاً برای کودکان داشته باشیم و علاقهمندان به این عرصه را تشویق کنیم.
مهدیخواه افزود: خیمه شببازی نمایشی است که مانند همه شاخههای نمایش ایرانی ویژگیهای منحصر به خود را دارد، اما بخشی از آن بر پایه بداهه استوار است، بنابراین بدیهی است که نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که از صفر تا صد نمایشنامه خیمه شببازی قابلیت تدوین داشته باشد.
وی یادآور شد: در واقع خیمه شببازی این امکان را به هنرمندان میدهد که بخشهایی از اثر را بر مبنای مخاطب خود، قومیت، شهر و حتی مسائل روز تدوین کنند و از آن بهرهمند شوند. به نظرم هنر خیمه شببازی با استفاده از عروسک که یکی از محبوبترین ابزارها در راستای آموزش است، میتواند، در عرصه آموزش و تفهیم بسیاری از مسائل قدم بردارد.
این کارگردان تصریح کرد: این روشن است که در نمایش خیمه شببازی دست عوامل باز است، زیرا بخشی از کار به شکل بداهه انجام میشود و امکان تغییر در جهت وضوح پیام وجود دارد، بنابراین در پروسه تولید نمایش، هر فردی میتواند بخشهایی از کار را با دیدگاه خود مورد استفاده قرار دهد. در این مجموعه نمایش نیز بدیهی است که مخاطبان دیگر، امکان تغییر را مشاهده کنند و نظرات دیگری در بخش بداهه داشته باشند.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، از اول تا ششم تیرماه سال ۱۴۰۱ با شعار «تئاتر، پرواز پروانههای خیال» در شهر تاریخی همدان برگزار میشود.
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