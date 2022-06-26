به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: در بخش عمده‌ای از کشور، افزایش دما شرایط سختی را برای تأمین برق رقم خواهد زد که امیدواریم مثل دو هفته گذشته با کمک و همکاری مردم شرایط تأمین برق را به‌خوبی پیش ببریم.

وی ادامه داد: در هفته گذشته دما نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده است و با توجه به اینکه دمای حداقل تغییر می‌کند و باعث روشن شدن کولر در صبح‌ها و افزایش مصرف می‌شود نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان در این زمینه هستیم.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: به‌جز نوار شمالی و بخشی از شمال غرب کشور، افزایش دمای قابل‌ملاحظه‌ای از روز دوشنبه هفته جاری به مدت یک هفته خواهیم داشت.

رجبی مشهدی گفت: متوسط دما از امروز که حداکثر ۳۸ درجه است تا پنجشنبه به ۴۱.۲ درجه می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی نیز از ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ۶۸ هزار مگاوات برسد.

وی افزود: از ۱۵ تیرماه انتظار داریم دما کاهش یابد و به ۴۱ درجه برسد.

سخنگوی صنعت برق گفت: به جز امروز، بیشترین پیک مصرف با ۶۳ هزار و ۸۲۵ مگاوات مربوط به هفته قبل است که نسبت به سال گذشته رشد ۵.۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: به لحاظ پیک تقاضا به‌جز مازندران، گیلان، آذربایجان که زمان اوج پیک تقاضای آنها نرسیده، غالب مناطق پیک هفته را پشت سر گذاشته‌اند که درصد رشد بسیار بالایی بوده است.

وی ادامه داد: افزایش دمای هوا باعث افزایش مصرف شده و ما در سه استان خوزستان کرمان و یزد شاهد این افزایش مصرف بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: خوزستان با افزایش ۱۹ درصد، کرمان ۱۳ و یزد ۱۶ درصد سه استانی هستند که بیشترین میزان مصرف را داشته‌اند.

سخنگوی صنعت برق افزود: در بخش مصرف انرژی هم سه استان کرمان، یزد و خوزستان بیشترین میزان را داشته‌اند به‌طوری‌که در یزد این میزان به ۱۲ درصد رسید.

رجبی مشهدی افزود: ۳ استان کرمان، هرمزگان و خوزستان دمای سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشته‌اند، هم اکنون وارد فاز گرمای طاقت‌فرسا شده‌ایم به‌طوری‌که استان کرمان افزایش دمای بیش از حد را تجربه کرده است.

وی افزود: در استان‌هایی که انرژی مصرفی آنها در ساعات اعلامی بیشتر شده مجبور به استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی هستیم.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در استان‌های صنعتی که از ساعت ۱۴ یا ۱۶ به بعد اقدام به بارگیری می‌کنند باید دقت کرده و تذکرات لازم را بدهیم چرا که در صورت عدم رعایت آنها، مجبور به استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی هستیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت برق ایران با بیان اینکه تفاوت این هفته با هفته بعد در مصرف برق آن است که علاوه بر استفاده از نیروهای برق‌آبی ممکن است توان لازم برای پاسخ‌گویی را هم نداشته باشیم، افزود: این بی‌نظمی در مصرف برق ممکن است منجر به محدودیت شود.

رجبی مشهدی گفت: باید همه برنامه‌های مدیریت مصرف برق به‌صورت کامل رعایت شود و درصورتی‌که این برنامه‌ها دقیق اجرا شود این هفته و در هفته آینده هم ۸۰۰ مگاوات افزایش برنامه‌های مدیریت مصرف خواهیم داشت.