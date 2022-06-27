برداشت بیش از ۵۵ هزار تن گندم از اراضی سطح زیر کشت در ساوه

علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع سطح زیر کشت گندم آبی و دیم پاییزه در سال جاری در شهرستان ساوه ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که از این میزان ۱۰ هزار و۵۰۰ هکتار آن کشت گندم آبی و ۲۶ هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است.

وی افزود: به دلیل کاهش بارندگی در اسفند و فرودین ماه حدود ۶ هزار هکتار از اراضی گندم دیم این شهرستان خسارت دید لذا سطح قابل برداشت در اراضی دیم کاهش یافت اما در مجموع شاهد افزایش برداشت در سایر اراضی دیم نسبت به سال گذشته هستیم و علت آن بارندگی‌های نسبتاً مناسب پاییز و اردیبهشت ماه امسال و خنکی هوا در بهار است.

سرپرست جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد: اکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت آبی و ۱۹ هزار و ۹۰۰ هکتار از راضی دیم قابل برداشت است که درمجموع ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی آبی و دیم در سطح شهرستان قابل برداشت است.

طهماسبی با اشاره به میزان برداشت کشت پاییزه دیم و آبی گندم در سطح شهرستان ساوه گفت: تا به امروز ۷ هزار ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی و ۳ هزار هکتار از اراضی دیم برداشت شده و از آنجایی که برداشت بخش نوبران اخیراً شروع شده پیش بینی ما برداشت بیش از ۵۵ هزار تن گندم از اراضی سطح زیر کشت پاییزه در سطح شهرستان ساوه است.

وی افزود: تاکنون ۱۹ هزار و ۲۵۰ تن با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده اگر چه میزان تولید بیشتر از این میزان بوده اما چه میزان تحویل سیلوها داده شود قابل پیش بینی نیست و امیدواریم به همان میزان تولیدی که پیش بینی شده تحویل سیلوها داده شود.

سرپرست جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد: بیشترین برداشت تاکنون از بخش مرکزی ساوه بوده و برداشت در این منطقه پایان یافته، استقبال کشاورزان از خرید گندم تضمینی قابل قبول بوده است.

طهماسبی بیان کرد: با توجه به اینکه محصول با قیمت‌های سال گذشته تولید شده و از آنجایی که هزینه‌ها به مراتب کمتر از قیمت‌های امسال بوده قیمت تضمینی که اعلام شده حتماً جوابگو هزینه‌های کشاورز خواهد بود.

وی افزود: در سال آینده با توجه به افزایش قیمت‌ها حتماً قیمت تضمینی گندم به گونه‌ای خواهد بود که ضرر کمتری متوجه کشاورز شود.