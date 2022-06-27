کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی کوهدشت حین گشت به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد مجوز کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در دستور کار جدی پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست که هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق سوخت را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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