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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در کوهدشت

کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در کوهدشت

خرم‌آباد- جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی کوهدشت حین گشت به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در دستور کار جدی پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست که هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق سوخت را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5525047

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