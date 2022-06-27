پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه خبری النشره مستقر در منطقه «حاصیبا» در جنوب لبنان اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه یک فروند پهپاد «MK» متعلق به رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را بر فراز «مزارع شبعا» نقض کرد.

به گفته خبرنگار النشره، پهپاد رژیم صهیونیستی سپس با پرواز در ارتفاع متوسط اقدام به انجام مأموریت جاسوسی در آسمان دو منطقه «حاصیبا» و «عرقوب» کرد و محدوده پروازش به دامنه‌های دو منطقه کوهستان «الشیخ» و «الوسطانی» در اطراف شهرک «شبعا» کشیده شد.

این نخستین بار نیست که پهپادهای رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض می‌کنند و تازه‌ترین موارد این تخلفات تل آویو به هفته گذشته باز می‌گردد که خبرنگار شبکه لبنانی المنار با انتشار تصاویری از پرواز چند فروند پهپاد ناشناس بر فراز مناطقی در شمال اراضی اشغالی و در نزدیکی مرزهای لبنان خبر داد و اعلام کرد که این پهپادها توانسته اند بر روی برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین نیز پرواز کنند.

بر اساس یک تحقیق و مطالعه انجام شده که در وب سایت airpressure.info منتشر شده است هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۲۲ هزار و ۱۱۱ مرتبه حریم هوایی لبنان را نقض کرده اند. بر اساس این مطالعه، در طول این مدت، جنگنده‌های این رژیم بیش از ۸ هزار بار و هواپیماهای بدون سرنشین آن حدود ۱۳ هزار بار به حریم هوایی لبنان تجاوز کرده اند.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مرتباً حریم هوایی لبنان را نقض می‌کند و پروازهای جاسوسی بر فراز جنوب لبنان، منطقه بقاع و همچنین بر فراز بخش مرکزی این کشور انجام می‌دهد.

مقامات لبنانی بارها با ارسال یادداشت اعتراضی به سازمان ملل خواستار اعمال فشار بر تل آویو برای احترام به حاکمیت لبنان و رعایت نکات قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال که ۲۰۰۶ که در پی جنگ ۳۳ روزه بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان صادر شد، شده اند.

حزب الله لبنان نیز تا کنون در واکنش به این تجاوزات، چند فروند پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را سرنگون کرده است.