دیدار فرمانده مرزبانی آذربایجان شرقی با خانواده شهدا در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در دیدار با خانواده‌های شهیدان علی شیانی و بهنام پیغامی گفت: به برکت خون شهدا، مشارکت مرزنشینان و هدایت رهبر فرزانه انقلاب، امنیت خوبی در مرزهای استان حاکم است.

فرمانده مرزبانی آذربایجان شرقی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «شهدای مرزی ما مظلوم هستند»، افزود: امنیت مرزها و شهرهای کشور به برکت تلاش‌های مرزبانانی است که با همه وجود جهت ایجاد امنیت پایدار در مرزها و برخورد با ناامن کنندگان تلاش می‌کنند.

وی افزود: برای همیشه مدیون خون پاک شهدا هستیم و امیدواریم با حفظ اقتدار و امنیت کشور، ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.

سردار احمدی با اهدای لوحی از خانواده‌های شهدا تجلیل کرد.

شهید استواردوم وظیفه علی شیانی در سال ۱۳۸۸ در هنگ مرزی سردشت در درگیری با اشرار و قاچاقچیان و سرباز شهید مدافع وطن بهنام پیغامی در سال ۱۳۹۳ حین انجام وظیفه و تأمین امنیت در منطقه مرزی استان آذربایجان غربی در درگیری با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل شد.