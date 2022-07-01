آزادسازی مهران حاصل مقاومت مردم و درایت امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرمرضا سلیمانی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم مهران به مناسبت سالروز آزادسازی مهران دراین شهرستان اظهار کرد: سالروز آزادی مهران در عملیات کربلای یک و تقارن آن به اول ذیحجه یک اتفاق مبارک است که نوید روزهایی بهتر برای مردم دارد.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ بشر یک آغاز ویک سرفصل جدید است که در ابتدای این فصل جدید دشمنان اسلام متوجه آن شده با تمام وجود به میدان آمده و بیش از ۶۰ مرکز مطالعاتی تحولات جهان اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهند که توسط صهیونیست‌ها اداره می‌شود.



سردار سلیمانی در ادامه گفت: پشت صحنه نظام سلطه صهیونیست‌ها قرار دارند و آنها متوجه شدند که چه تحولات دنیا دچار تغییر و دگرگونی است و به همین دلیل با تمام توان در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته و توان خود در عرصه‌های مختلف مقابل ملت ایران به میدان آوردند.

وی با اشاره به پشت پرده تجاوزصدام به مرزهای ایران گفت: صدام عامل نظام سلطه‌ای شد که عامل آن صهیونیست‌ها بودند و تجاوز علیه ایران اسلامی را آغاز کرد ولی امام راحل با درایت و رهبری خود آحاد مردم را برای مقاومت علیه دشمن بسیج کرده و مقاومت مردمی ایران آغاز شد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: یک مقاومت همه آحاد مردم در مقابل دشمن قرار گرفتند و مقاومت دیگر مانند مردم شهر مهران بودند که مجبور شدند خانه خود را ترک کنند.



وی بیان داشت: مقاومت مردم مهران در دوران دفاع مقدس دارای صحنه‌های زیبایی از آزادگی و رشادت است، همچنین آنگاه که شنیدند که شهرشان اشغال شده در این حالت است که کسی نمی‌توان این حس را درک کند و باید کسی ساکن این دیار باشد تا بداند که چه پیامدهای سنگین روحی دارد که اینجاست نقش ولایت فقیه وامام راحل در آزادسازی مهران و صدور فرمان آزادسازی مهران مشخص می‌شود.



وی در ادامه گفت: امروز مؤسسان مطالعات دنیا می‌گویند برای پیروزی در یک نبرد فقط تجهیزات، نیرو و امکانات لازم نیست و شرط لازم برای پیروزی وجود روحیه مقاومت است که از مهران و خرمشهر شروع شد و به تمام دنیا کشیده شد و محور مقاومت از همین رشادت‌های پرافتخار شکل گرفته است.



سردار سلیمانی عنوان کرد: امروز گستره شدن سرود سلام فرمانده نشان دهنده این است که ملت نگاه می‌کنند که چه ظرفیت‌هایی انقلاب اسلامی ایجاد کرده است.



وی خاطر نشان کرد: بزرگی و عظمت ملت ایران هنوز آن طور که باید بازتاب پیدا نکرده و در بین بسیاری از جوانان همچنان از رشادت‌ها ی رزمندگان و فداکاری‌های مردم ایلام در مقابل دشمن خبر ندارند.



سردار سلیمانی بیان داشت: اذن تجاوز به ایران اسلامی را آمریکایی‌ها به صدام دادند و آمریکا با همپیمانش در کنار صدام قرار گرفتند و تجهیزات و امکانات مختلفی به صدام دادند.



وی در ادامه گفت: برخی کشورها امروز عامل و سر سپرده صهیونیست‌ها بوده و با جمهوری اسلامی دشمنی داشته وتلاش دارند رژیم صهیونیستی را از نابودی نجات دهند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آزادسازی مهران گفت: آزادی مهران در سال ۱۳۶۵ بعد از زمانی بود که رزمندگان توانستند شبه جزیره فاو را آزاد کند وآن رژیم آمده بود مهران را اشغال کند ودر گروگان شبه جزیره فاو، در مهران بماند که با درایت امام راحل مبنی بر آزادی مهران باعث شد تا مهران آزاد شود.



وی یادآور شد: امروز دریک جنگ ترکیبی قرار داریم که دشمن از همه جهات به ما فشار آورده و در طول سال‌های اخیر توطئه‌ها و جنایت‌های مختلفی علیه ما انجام داده است که به زودی میزهای محاکمه علیه این کشورها تشکیل خواهیم داد که چرا بر علیه ملت ایران توطئه کردند و پاسخ جنابت هایشان را دریافت خواهند کرد.

سردار سلیمانی عنوان کرد: برجسته کاری که می‌توانیم امروز انجام دهیم تا راه شهدا را ادامه دهیم جهاد تبیین است.