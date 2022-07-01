به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد م در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، گفت: نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، کهن ترین سند تاریخی در حوزه حکمرانی با ماهیت دینی است. قدرت سیاسی ابزاری برای همه نیازهای مادی و معنوی انسان ها و فراهم آوردن زمینه تعالی جامعه بشری و انسانی است.

وی افزود: در نگاه امام علی(ع) نیروی انسانی صالح، بالاترین نقش را در نقشه یک جامعه در تراز قرآن دارد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: از این منظر آراستگی مدیران ارشد و میانی در نظام اسلامی به ارزش‌ها و فضایل اخلاقی مهمترین و محوری ترین اصل در ساخت یک نظام سیاسی کارآمد و مقتدر و در تراز است.

ابوترابی‌فرد کفت: اینکه بعضی ها به تشکیل ناتوی نظامی برای منطقه جنوب غرب آسیا اشاره می کنند، برای این است که شاهد قدرت روز افزون امت اسلام هستند.

وی افزود: منطقه خاورمیانه از مدار اراده آمریکا خارج شده است و در مدار اراده ملت های مسلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: ناتوهای نظامی مزدوران آمریکا در برابر حرکت اقتدار آفرین ملت‌های منطقه، از کمترین اثر بی‌بهره است.

ابوترابی‌فرد گفت: عدالت ورزی یک تکلیف قطعی الهی است و همه ما موظف هستیم برای آراستگی خود به عدالت قدم برداریم و ثانیاً از تمام ظرفیت خود برای بسط عدالت در جامعه تلاش کنیم و این معنای امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: اگر جامعه اسلامی به این خصیصه آراسته شود، شاهد یک تحول عظیم در دنیای اسلام و کشور اسلامی خواهیم بود.

امام جمعه موقت تهران گفت: قسط و عدالت متوقف بر شناخت حق است؛ اول باید حق و معروف را بشناسیم تا آمر به معروف شویم و باید منکر را بشناسیم تا از از منکر، خویشتن را دور کنیم.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: شناخت حق یعنی شناخت وظیفه در همه سطوح اجتماعی، سیاسی فرهنگی که بسیار مهم است. انسان‌هایی می‌توانند در مسیر قسط و عدالت قدم بردارند که حق را بشناسند و آراسته به حق باشند، بعد از شناخت حق در مسیر مقدس دفاع از حق و گسترش حق در جامعه قدم بردارند.

وی تاکید کرد:عدالت میوه شیرین اجرای حق است و حق برآمده از نظام هستی است. نظام اسلامی و مدیر اسلامی باید این حقوق را بشناسد. باید در مسیر احقاق این حقوق قدم برداشت.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین حقوق احترام به مردم است،اظهار کرد: ما برای مردم احترام لازم را قائل نیستیم. مدیر و مسئول باید با ادب با مردم برخورد کند.

ابوترابی‌فرد افزود: از نگاه امام علی (ع) و قرآن رابطه معناداری بین علم، اخلاق و معنویت با سیاست ورزی و حکمرانی وجود دارد.

اول باید از همه توان برای خودسازی و تربیت خویش استفاده کرد، سپس برای ساخت یک جامعه تلاش کرد.

وی با بیان اینکه بدون دانش و قانون مداری، اقتدار و رضایت مندی مردم دست نیافتنی است، افزود: افزود: هر میزان که سطح دانش قضایی ارتقا پیدا کند، سطح تقوا خودسازی در مسئولین کارکنان دستگاه قضایی ارتقا پیدا کند، کارآمدی این دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در سال‌های ۶۰ و ۶۱ سال های سختی برای مردم ایران در مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی بود، افزود: در روز ۶ تیر، رهبر انقلاب مورد سو قصد قرار گرفتند و همچنین در ۷ تیر ماه افرادی همچون شهید بهشتی که مردی پارسا، مدیر و مدبر و به بیان رهبری یکی از ارکان مهم ایران بودند، مورد آسیب قرار گرفتند و به لقاءالله پیوستند.

ابوترابی‌فرد با تشکر از کارنامه یکساله مدیریت ریاست قوه قضاییه گفت: رهبر هوشمند انقلاب این گونه تجلیل کردند که یک عنصر مومن و عالم و آشنا به حوزه قضا و ... بسیار نعمت باارزشی است. ثمره این حضور و تلاش نگاه معطوف به اصلاح رویه ها و تحول است.

وی تاکید کرد: با آنکه قدم‌های اصولی برداشته شده است، اما رهبری انقلاب مهم‌ترین دغدغه و اصل را تحقق و اجرای سند تحول مترقی دستگاه قضایی ذکر کردند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مبارزه با فساد در درون و برون دستگاه قضایی مهم است، اظهار کرد: مبارزه با ساختارهای فسادزا بسیار مهم است که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند.

ابوترابی‌فرد گفت: رصد دستگاه‌ها و ساختارهای فسادزا در همه حوزه‌ها نکته مهی است. خدمت شهردار تهران می گویم که رصد ساختارهای فسادزا در دستگاه مدیریت شهری مهم است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه ها برای از بین بردن این ساختارها، آراستگی به دولت الکترونیک و استفاده از سیستم الکترونیکی در عالی ترین سطح ممکن است، تصریح کرد: تنقیح قوانین از مهم‌ترین اقدامات برای اصلاح روند قضاوت و مدیریت در کشور است. ما سخت نیازمند تنقیح قوانین و مقررات هستیم.

امام جمعه موقت تهران افزود: همچنین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و برنامه مهم است و دستگاه قضایی همت کند نظام بودجه ریزی را براساس عملکرد و برنامه تدوین کند که بدون تردید موجب ارتقای بهره وری و حذف هزینه‌های غیرضروری می شود.

ابوترابی‌فرد در پایان با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین و تنقیح قوانین که نقش مهمی در افزایش قدرت نهاد قضایی خواهد داشت، گفت: امیدواریم شاهد تصویرسازی اجتماعی شایسته از دستگاه قضایی باشیم. تصویر مقتدرانه در نحوه مواجهه با موضوعات مختلف جامعه و رسیدگی‌های عادلانه به مسائل، موجب افزایش اقتدار دستگاه قضایی خواهد شد.