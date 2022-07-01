به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگدلی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ظهر جمعه تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ قم برقرار شد که حاکی از حمله سگ‌های ولگرد به پسر بچه ۶ ساله بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ قم بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه این پسر بچه ۶ ساله به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه سگ‌ها جان خود را از دست داد.

روز ۶ تیرماه سال جاری نیز یک کودک چهار ساله بر اثر حمله چند قلاده سگ در منطقه دامشهر قم دچار جراحت بیش از حد شده بود که با وجود تلاش فراوان پزشکان و پرستاران، جان خود را از دست داد.