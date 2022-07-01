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۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

سگ‌های ولگرد در قم جان پسر بچه ۶ ساله را گرفتند

سگ‌های ولگرد در قم جان پسر بچه ۶ ساله را گرفتند

قم-رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از جان باختن پسر بچه ۶ ساله در پی حمله سگ‌های ولگرد در منطقه دامشهر قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگدلی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ظهر جمعه تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ قم برقرار شد که حاکی از حمله سگ‌های ولگرد به پسر بچه ۶ ساله بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ قم بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه این پسر بچه ۶ ساله به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه سگ‌ها جان خود را از دست داد.

روز ۶ تیرماه سال جاری نیز یک کودک چهار ساله بر اثر حمله چند قلاده سگ در منطقه دامشهر قم دچار جراحت بیش از حد شده بود که با وجود تلاش فراوان پزشکان و پرستاران، جان خود را از دست داد.

کد مطلب 5528016

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
      1 1
      پاسخ
      معلوم میشود جان سگ ها از آدمها گرانترست!!!تا کی قرارست این وضع دلخراش و اسفناک ادامه پیدا کند ؟؟؟

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