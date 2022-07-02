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۱۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

اسامی قربانیان زلزله هرمزگان‌ ‌اعلام شد

اسامی قربانیان زلزله هرمزگان‌ ‌اعلام شد

بندرعباس - پزشکی قانونی هرمزگان اسامی قربانیان زلزله بامداد شنبه در روستای سایه خوش استان هرمزگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع دو زلزله حدود۶ ریشتری بامداد شنبه ۱۱ تیر که در حوالی بندر خمیر رخ داد، تیم بحران پزشکی قانونی هرمزگان برای شناسایی و رسیدگی به اجساد این حادثه به محل وقوع زلزله اعزام شد.

با توجه به نقش پزشکی قانونی در شناسایی و تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی، علی رغم محدود اعلام شدن تعداد فوتی های این زلزله، تیم بحران پزشکی قانونی هرمزگان صبح امروز به بندرخمیر اعزام شده اند تا نسبت به شناسایی و صدور جواز دفن اجساد کشف شده در این حادثه اقدام کنند.

بر اساس این گزارش تعداد تلفات زلزله بندرخمیر تا این لحظه پنج نفر اعلام شده که پس از انجام معاینات لازم، جواز دفن ایشان توسط تیم بحران پزشکی قانونی استان صادر گردیده است . اسامی این جان باختگان به شرح زیر است:

۱- مریم دهنوکوشکی
۲- امیر محمدی
۳- صابر رحیمی
۴- عبدالله صحراگرد
۵- آسیه بشوش

کد مطلب 5528465

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