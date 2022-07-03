دستگیری میوه فروشان مسلح در پایتخت / کلاهبرداری به شیوه اسکیمر

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

وی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

گودرزی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان دوره گرد با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی‌های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضائی، هر ۲ مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین از سابقه داران کلاهبرداری به روش اسکیمر هستند و چندین مرتبه توسط این پلیس دستگیر شده اند خاطرنشان کرد: متهمین در حین دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سلاح کمری از این افراد کشف گردید که این افراد پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از ۳۰ نفر با این روش اعتراف کردند و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.