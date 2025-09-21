  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

دستگیری عامل برداشت ۱۳ میلیاردی با دستگاه اسکیمر

دستگیری عامل برداشت ۱۳ میلیاردی با دستگاه اسکیمر

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شناسایی و دستگیری فردی که با دستگاه اسکیمر مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا بهاروند ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که قربانیان این پرونده بعد از خرید از تره‌بار فروش سیار، حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان کرد: کارشناسان با بررسی‌های تکمیلی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند متهم را که با برداشت‌های صورت گرفته اقدام به خرید طلا و یا کالای خانگی می‌کرد در یکی از شهرستان‌های استان همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی وی را دستگیر و به پلیس فتا شهرستان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نامبرده در بازجویی‌های اولیه به ۳۲ فقره سرقت با همکاری سه نفر از همدستانس اعتراف کرد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد و متهم دستگیر شده به همراه پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

