دستگیری عامل برداشت ۱۳ میلیاردی با دستگاه اسکیمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا بهاروند ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که قربانیان این پرونده بعد از خرید از تره‌بار فروش سیار، حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان کرد: کارشناسان با بررسی‌های تکمیلی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند متهم را که با برداشت‌های صورت گرفته اقدام به خرید طلا و یا کالای خانگی می‌کرد در یکی از شهرستان‌های استان همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی وی را دستگیر و به پلیس فتا شهرستان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نامبرده در بازجویی‌های اولیه به ۳۲ فقره سرقت با همکاری سه نفر از همدستانس اعتراف کرد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد و متهم دستگیر شده به همراه پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.