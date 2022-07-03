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۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۴

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

باید به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های سلامت حرکت کنیم

باید به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های سلامت حرکت کنیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور خواست که به سمت اشتراک اطلاعات حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی در همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: نقش فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، هر روز پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌شود و معتقدم که نقش و اثرگذاری این حوزه در بهبود روندها قابل کتمان نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای موفقیت و مقابله با چالش‌ها باید بیشتر به فناوری اطلاعات توجه کرد تا این حوزه نقش اصلی خود را در وزارت بهداشت ایفا کند. برای رشد و تقویت فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، معاونت توسعه پشتیبانی‌های لازم را می‌کند. از سوی دیگر، امنیت اطلاعات سلامت جامعه، بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه دوران کرونا و مدیریت این بیماری یک اتفاق بزرگ در مدیریت سلامت بود، گفت: امروز جامعه به این باور رسیده که سلامت یک حوزه عمیق، مهم و پررنگ برای کشور و جامعه و حتی در استراتژی‌های کلان کشور است. نیروهای حوزه سلامت، همچنان دستاوردهای مقابله با کرونا را برای خود حفظ می‌کنند که کار تیمی، یکی از مهمترین این دستاوردها و در راستای آرامش زندگی مردم بوده است.

کد مطلب 5529794

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