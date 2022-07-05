وزیر خارجه سوریه وارد الجزایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) شامگاه دوشنبه از ورود فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه به الجزایر خبر داد.

بر اساس این گزارش، فیصل المقداد به منظور شرکت در جشن‌های شصتمین سالروز استقلال الجزایر، وارد فرودگاه هواری بومدین در پایتخت الجزایر شد و مورد استقبال رمطان لعمامره وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.

سانان افزود که وزیر امور خارجه الجزائر از مشارکت سوریه و فیصل المقداد وزیر خارجه آن در جشن‌های سالروز استقلال این کشور استقبال کرد.

فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه هم این مناسبت را به ملت و رهبران الجزایر تبریک گفت.

این خبر در حالی است که موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در چند ماه گذشته در نشست‌های مشترک عربی مطرح شده است. الجزایر نیز به عنوان میزبان نشست آتی اتحادیه عرب همیشه از لغو تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه استقبال کرده است.

رمطان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر بتازگی مجدداً بر موضع کشورش در حمایت از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرده بود.

وی در سخنانی در نشست وزیران خارجه عرب در بیروت تاکید کرد: الجزایر تمام تلاش خود را برای تقویت اراده عربی مشترک به منظور پشت سرگذاشتن چالشهای جمعی به کار خواهد گرفت.

لعمامره گفت: سوریه عضو مؤسس اتحادیه عرب است و الجزایر با بازگردانیدن کرسی سوریه در اتحادیه عرب مشکلی ندارد.

اتحادیه عرب از آغاز جنگ سوریه در سال ٢٠١١ عضویت سوریه در این اتحادیه را تعلیق کرده است. با این حال به دنبال پیروزی‌های دمشق بر تروریست‌ها، کشورهای عربی یکی پس از دیگری در حال عادی سازی روابط خود با سوریه هستند. امارات روابط خود را با روسیه عادی کرده و اخیراً وزیر خارجه این کشور به دمشق سفر کرد.

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