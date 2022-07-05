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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۲

در قالب کرسی علمی-ترویجی برگزار می شود؛

بررسی «منشأ عصمت از دیدگاه آیات و روایات» به همت موسسه دارالحدیث

بررسی «منشأ عصمت از دیدگاه آیات و روایات» به همت موسسه دارالحدیث

کرسی علمی ترویجی «منشأ عصمت از دیدگاه آیات و روایات» به همت موسسه فرهنگی دارالحدیث پنج شنبه ۲۳ تیر ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی «منشأ عصمت از دیدگاه آیات و روایات» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام عبدالحسین کافی پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمدحسین فاریاب دانشیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در جایگاه ناقد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. دبیر عملی نشست بر عهده حجت الاسلام علی امیر خانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث است.

زمان برگزاری پنج شنبه ۲۳ تیر ماه رأس ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا در نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5531009
فاطمه علی آبادی

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