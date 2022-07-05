دبیر بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با صدور حکمی محمد مهدی رحیمیان را به عنوان دبیر هنری این جشنواره منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«جشنواره هنرهای تجسمی جوانان طی سالیان متمادی برگزاری خود، رویداد مهمی برای شناسایی استعدادهای درخشان هنری جوانان عزیز ایران اسلامی بوده است. به همین منظور، با عنایت به سوابق علمی و هنری جنابعالی، به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و دبیر هنری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان منصوب می‌شوید».

محمدمهدی رحیمیان متولد ۱۳۴۰ در شمیران است. وی دارای رتبه نخست آزمون سراسری رشته عکاسی گروه هنر و دانش‌آموخته ممتاز رشته عکاسی از دانشگاه هنر است.

رحیمیان استادیار دانشگاه و مدرس دروس تخصصی عکاسی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه‌های هنری است.

عضو هیأت مؤسس انجمن عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری ایران، رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران، عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره تجسمی فجر، دبیر بخش عکس دومین و چهارمین جشنواره تجسمی فجر، مدیر هنری نمایشگاه‌های مختلف خانه عکاسان ایران، عضو شورای هنری هشتمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر، عضو شورای سیاستگذاری خانه عکاسان ایران و… بخشی از سوابق دبیر هنری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است.

همزمان با معرفی دبیر هنری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، دبیر اجرایی و مدیر ارتباطات و رسانه جشنواره بیست و نهم نیز معرفی شدند. بر این اساس، عبدالرحیم سیاهکارزاده به عنوان دبیر اجرایی و محمد خاجی به عنوان مدیر ارتباطات و رسانه بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند.

عبدالرحیم سیاهکارزاده رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است. وی دارای سوابق متعدد اجرایی و سیاستگذاری در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و دوسالانه‌های تخصصی هنرهای تجسمی است که از آخرین موارد آن می‌توان به: دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان و عضو شورای سیاستگذاری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان اشاره کرد.

محمد خاجی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات از دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) است. ازجمله سوابق رسانه‌ای او می‌توان به: خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری تسنیم، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر مجله «عصر اندیشه»، دبیر تحریریه برنامه تلویزیونی «نقد سینما» و دبیر تحریریه نشریه «نقدنوشت» اشاره کرد.

بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان شهریور ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می‌شود.