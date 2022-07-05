پشتیبانی از استعدادهای برتر مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار سرپرست دانشگاه ولایت ایرانشهر اظهار داشت: گزارش ارائه شده نسبت به فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه ولایت ایرانشهر خوشحال کننده است چرا که دانشگاه ولایت چشم و چراغ شهرستان ایرانشهر و شایسته سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتر در ابعاد مختلف است.

امام جمعه زاهدان افزود: باید به نیاز منطقه و استان پاسخ داده و زمینه تحصیلات تکمیلی فراهم شود تا جوانان مستعد استفاده و نیروهای کارآمد تربیت شوند و مایه آبادانی استان و کشور باشند. عمود خیمه دانشگاه کار آموزشی و پژوهشی است و یک محور مهم در این جهت توسعه کمی و به خصوص کیفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید رشته‌های مورد نیاز استان را بر اساس نیاز کنونی و آینده مشخص و در این راستا سرمایه‌گذاری کنید.

وی خواستار فراهم کردن زمینه جذب بیشتر از میان جوانان مستعد و شایسته شد و بر لزوم ارتقا سطح خدمات علمی تاکید کرد و ادامه داد: سطح علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر در مقایسه با سایر دانشگاه‌های استان و کشور مهم است و دانشجویان باید در زمان تحصیل به خوبی اقناع شوند. در سیستان و بلوچستان استعدادهای خوبی وجود دارد که متأسفانه گاهی از بین می‌رود و نیازمند رسیدگی و پشتیبانی بیشتر و بهتر از آنها هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان عنوان کرد: جنبه‌های تربیتی باید به روح حاکم بر فعالیت‌ها باشند زیرا تأثیر مستقیم بر روی اعمال انسان خواهد داشت به گونه‌ای که علم ابزاری برای استفاده است و اگر فرد به درستی تربیت نشود از این ابزار استفاده مطلوب نخواهد کرد.

آیت‌الله محامی به بیان عرصه‌های مختلف تربیت پرداخت و گفت: تربیت اعتقادی، معنوی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی از عرصه‌های مختلف تربیت است و در این بین کار روی جنبه‌های بینشی نیز مهم است زیرا متأسفانه در مواردی خلأ عقلانیت وجود دارد و و احساسات غلبه می‌کند و فرد نمی‌تواند تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم درست بگیرد.

وی خواستار عدم اکتفا به انجام فعالیت‌های شعاری و نمادین و پرداختن به محتوا جهت تأثیرگذاری بیشتر شد و عنوان کرد: کار محتوایی سخت و غیرقابل گزارش است و در مقابل فعالیت‌های نمادین لازمه کار بوده اما به تنهایی کافی نیست و باید دقت داشته باشیم که انجام برخی فعالیت‌ها نه از روی اجبار بلکه باید به طور خود جوش صورت گیرد.

آیت‌الله محامی خواستار استفاده از همه ظرفیت‌ها شد و عنوان داشت: دامنه فعالیت‌ها گسترده و بخشی از امورات جاری است اما باید چند کار را به صورت محوری تعیین و با کار کارشناسی نقطه امتیاز خود را مشخص و روی آن تمرکز کنید تا در آن فعالیت سرآمد شوید.

آیت‌الله محامی سیستان و بلوچستان را دارای مردمانی شریف، نجیب و صبور دانست و عنوان کرد: این مردم شایسته دریافت خدمات بیشتر در ابعاد مختلف هستند.

همچنین حامد نجفی سرپرست دانشگاه ولایت ایرانشهر نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در این دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه ولایت ایرانشهر دو هزار و ۲۰۰ دانشجو دارد که از این تعداد دو هزار نفر در مقطع کارشناسی و ۲۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می‌باشند.