تمدید تاریخ موعد اعزام به خدمت مشمولان زلزله زده مرداد و شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور همدردی با مشمولان و خانواده‌های آنان در منطقه زلزله زده استان هرمزگان، تسهیلاتی برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکراست، کلیه مشمولان اعزامی مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱ در استان هرمزگان که در اثر زلزله دچار آسیب شده و قادر به اعزام به خدمت نبوده اند، می‌توانند در صورت تمایل و ارائه درخواست، تاریخ اعزام به خدمت خود را تا یک یا دو ماه تمدید کنند.

در این اطلاعیه آمده است، این مشمولان می‌توانند درخواست‌های خود را به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) یا وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل سکونت خود ارائه کنند و پیگیری لازم را به عمل آورند.

گفتنی است، در صورتی که این عزیزان امکان مراجعه برای ثبت درخواست را ندارند و دچار حادثه شده باشند، مدت غیبت آنان با ارائه مستندات معاذیر مربوطه توجیه غیبت می‌شود.