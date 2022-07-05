هلی برن نظامیان آمریکایی در سوریه به همراه تیراندازی به ساکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از جان باختن دو غیرنظامی در جریان هلی برن نظامیان اشغالگر آمریکایی در روستای الزر در حومه دیرالزور در شمال شرق سوریه خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند: بالگردهای اشغالگران بامداد امروز عملیات هلی برنی در روستای الزر در حومه شمال شرقی دیرالزور با حمایت شبه نظامیان قسد انجام دادند که بر اثر آن دو غیرنظامی جان باختند.

این منابع افزودند: عملیات هلی برن با تیراندازی شدید همراه بود. این در راستای تداوم سیاست‌های اشغالگران آمریکایی علیه ساکنان مناطق تحت اشغال آن در الجزیره سوریه است.

نظامیان اشغالگر آمریکایی گهگاه دست به هلی برن با همکاری شبه نظامیان قسد وابسته واشنگتن می‌زنند و به منازل شهروندان یمنی در مناطق تحت اشغال آنها در حومه الرقه و دیرالزور و حسکه حمله می‌برند و موجب ایجاد رعب و وحشت ساکنان و شهروندان سوری می‌شوند.

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