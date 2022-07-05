سرنوشت رتبه دوم کنکور در مستند «دیوانگی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «دیوانگی» مستندی اجتماعی و روایتی از زندگی سید محمدصادق کشاورزی رتبه ۲ کنکور ۹۷ و دارنده مدال برنز کامپیوتر است، جوانی که با عبور از سد کنکور با پیش فرض هایی درباره دانشگاه و مسیر آینده زندگی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر بهترین دانشگاه صنعتی کشور می شود اما با گذشت تنها یکی دو ترم، تصوراتش نسبت به دانشگاه به مرور تغییر می کند.

این مستند در مرکز نوآوری رسانا تولید شده و از عواملش می توان به پژوهشگر: سید آرمین حقیقت، صدرا علی بک، محمد یعقوبی و محمدحسین رنجبران، تصویربردار: سید آرمین حقیقت و صدرا علی بک، صدابردار: محمدحسین رنجبران، صداگذار: صدرا علی بک، تدوینگر: صدرا علی بک، عکاس: سید آرمین حقیقت، نویسنده گفتار متن: سید آرمین حقیقت، گوینده متن: سیدمحمدصادق کشاورزی، آهنگساز: صدرا علی بک اشاره کرد.

صدرا علی بک متولد ۱۳۷۹ و دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است. او در سال ۹۵ مستند «مرثیه‌ای برای یک رویا» را ساخت که جایزه بهترین مستند چهارمین جشنواره فیلم مدرسه را دریافت کرد.

علی بک بعد از این، فیلم‌های «سقوط»، «استیلا» و «آنتی کرونا» را ساخت. انیمیشن «زمان» هم از جمله آثار این مستندساز جوان است.

مستند «دیوانگی» سه شنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۱ چهارشنبه ۱۵ تیر ساعت ۹ و جمعه ۱۷ تیر ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می شود.