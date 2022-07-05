به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص صدور هشدار زرد هواشناسی اظهار داشت: طبق گزارش هواشناسی برای فردا چهارشنبه ۱۵ تیرماه وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است.

یزدی مهر با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران بیان داشت: در این خصوص به شهروندان توصیه می‌شود از استحکام سازه‌های موقت اطمینان کامل حاصل کنند و نسبت به عدم پارک خودرو در کنار این سازه‌ها اقدام نمایند.

وی عنوان داشت: احتیاط در تردد افراد آسیب پذیر و دارای بیماری‌های تنفسی و سالمندان در فضای باز با توجه به احتمال گسترش گرد و خاک، محافظت از تأسیسات حساس به گرد و خاک عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و پرهیز از پرواز با گلایدر و هواپیماهای سبک مورد توصیه است.