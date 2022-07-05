«علی باقری» دیپلمات هندی را در جریان مذاکرات قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در استمرار تماس‌ها و همفکری‌های سیاسی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند، امروز (سه شنبه) علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و «وینای میهان کاترا» قائم مقام وزارت امور خارجه هند در یک تماس تلفنی به گفتگو و رایزنی پرداختند.

طرفین با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی و سابقه دیرینه روابط و تعامل فرهنگی و اقتصادی سیاسی بین دو کشور، و با اشاره به سفرهای مکرر مقام‌های عالیرتبه دو کشور روابط موجود فیمابین را از نظر حُسن مناسبات منحصر به فرد دانستند.

معاونان سیاسی وزارت خارجه‌های دو کشور در خلال این گفتگوی تلفنی همچنین راه‌های پیشبرد همکاری فیمابین از جمله در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، بندرگاه و مواصلات، همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کمک به مردم افغانستان، تثبیت امنیت و ثبات منطقه از طریق مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دوجانبه و ارتقا سطح مناسبات در حوزه‌های سیاسی را مورد رایزنی قرار دادند.

رفع محدودیت‌های موجود بر سر راه تبادلات تجاری و تکمیل پروژه چابهار به عنوان مرکزیت بندرگاهی و مواصلاتی منطقه از سوی هند و تسهیل و کمک به انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه هند به مردم افغانستان از مسیر ایران و همچنین همکاری دو کشور در عرصه‌های چندجانبه بین المللی از جمله در سازمان ملل و مجموعه‌های منطقه‌ای و موضوعی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس در شمار سایر موارد قابل توجه در گفتگوهای طرفین بود.

همچنین در این گفتگوی تلفنی، باقری آخرین اقدامات و گام‌های مثبت اتخاذ شده جمهوری اسلامی ایران در فرایند گفتگوها بمنظور رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان را به همتای هندی خود اطلاع داد.

طرفین توافق کردند تا در استمرار سفرها و گفتگوهای آتی بین مقام‌های سیاسی، مشورت‌ها و همفکری‌های خود را تداوم بخشند.