ورود پلیس به ساخت فیلم در شبکه نمایش خانگی

سردار حسین اشتری، در گفتگو با خبرنگار مهر به استقبال مردم از شبکه‌های نمایش خانگی اشاره کرد و افزود: ما هر چقدر اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی کامل‌تری که مورد نظر مردم است داشته باشیم آنها کمتر به سمت رسانه‌های خارجی سوق پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ نرم باید بتوانیم برای مخاطب محتوا تولید کنیم تا استقبال به سمت رسانه‌های داخل و شبکه‌های نمایش خانوادگی بیشتر باشد، ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما و وزارت ارشاد باید در این زمینه اقداماتی لازم را در راستای تولید محتوای مناسب داشته باشند.

سردار اشتری کاهش استقبال مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای را از دیگر مزایای تولید آثار متنوع در شبکه نمایش خانگی برشمرد و تصریح کرد: اگر فیلم‌های جذاب برای مخاطب ساخته شود قطعاً آنها تمایل دارند که به تماشای این فیلم‌ها بنشینند.

فرمانده انتظامی کل کشور با بیان اینکه پلیس هم قصد دارد تا در شبکه نمایش خانگی حضور داشته باشد، گفت: ناجی هنر با رویکرد جدید و تقویت شده در حال تولید محتوا برای ورود به شبکه‌های نمایش خانوادگی است.