جذب بازیکنان با نظر قربان بردیف/ تراکتور اهداف بزرگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مطلق عصر امروز در مراسم معرفی قربان بردیف به اعضای تیم تراکتور، اظهار داشت: به اعضای کادرفنی و بازیکنان جدید خیر مقدم می‌گویم. تراکتور یکی از باشگاه‌های بزرگ و پرهوادار ایران و آسیاست.

وی ادامه داد: باتوجه به سوابق آقای بردیف در فوتبال اروپا و روسیه، پذیرفتن پیشنهاد همکاری تراکتور توسط ایشان یک افتخار برای ماست. خوشبختانه باتوجه به رفاقت چندین ساله با من و تلاش آقایان خطیر و سهرابی، آقای بردیف به تراکتور آمد و ان‌شالله سال‌ها از خدمات ایشان استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: نتایج تیم‌های تحت هدایت آقای بردیف بر همگان مشخص است و نیازی به تعریف و تمجید ما نیست. شکست دادن بایرن مونیخ و بارسلونا اتفاق کمی نبوده و این موفقیت‌ها از دست بزرگمردی همچون بردیف بر می‌آید. از آقای بردیف و همکارانش بابت پذیرش پیشنهاد تراکتور تشکر می‌کنم.

زنوری خطاب به بردیف، گفت: تراکتور تیم بزرگی بوده و انتظار هواداران از شما زیاد است. می‌دانیم مرد بزرگی هستید و کار بزرگ را بزرگمردها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: بنده از تمامی ارکان باشگاه می‌خواهم که همدل و هم‌صدا باشند تا به هدف بزرگ تراکتور که قهرمانی در لیگ برتر است، دست یابیم. این کار امکان‌پذیر هست.

مالک باشگاه تراکتور با بیان اینکه خبرهای خوبی برای هواداران دارم، اظهار داشت: آقای بردیف تمامی بازیکنان داخلی و خارجی را خودش انتخاب می‌کند و من به ایشان قول دادم هر بازیکنی که بخواهند و در صورت تمایل خود بازیکن، جذب خواهیم کرد. مذاکره با سه بازیکن خارجی مدنظر آقای بردیف در حال انجام بوده و تا چند روز آتی به نتیجه ختم خواهد شد، همچنین یک بازیکن خارجی دیگر در مرحله انتخاب قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازیکنان جدید تا زمان اردو به تیم اضافه می‌شوند، بیان کرد: مذاکره با چند بازیکن داخلی در حال انجام بوده و ان‌شالله به توافق دست یابند و امسال به موفقیت برسیم.

زنوزی با بیان اینکه تراکتور بعد از قهرمانی در جام حذفی بنا به دلایلی به کما رفت، خاطرنشان کرد: به هواداران اعلام می‌کنم که تراکتور به روزهای خوبش بازگشته و انتظارم از اعضای تیم این است که با کسب نتایج خوب من را به عنوان یک هوادار و تمامی هواداران را خوشحال کنند.

وی با تاکید بر اینکه آقای بردیف انسان بزرگی است، توضیح داد: روز به روز به این نتیجه می‌رسم که هنوز شخصیت بزرگ ایشان را به طور کامل نشناخته‌ام. انسان بزرگی از نظر اخلاقی و منش وارد فوتبال ایران شده که اولویت اولش موفقیت تیم است.

مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: امیدوارم همگی به هدفمان دست یافته و هواداران را خوشحال کنیم. خواستن توانستن است و من در زندگی شخصی به هر چیزی که از خدا خواسته‌ام، دست یافته‌ام. اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که لازمه رسیدن به اهداف، تلاش و کوشش است.

وی در پایان تأکید کرد: آقای بردیف ترکمن هستند و اصالت ترک دارد، امیدوارم ترک‌ها را به هدفشان که قهرمانی است، برساند.

نظم حرف اول و آخر را در تیم من می‌زند

سرمربی تیم فوتبال تراکتور نیز در این جلسه گفت: «نظم» حرف اول و آخر را در تیم من می‌زند.

قربان بردیف اظهار داشت: می‌دانم تراکتور یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران است و تلاش خواهیم کرد یکی از مهمترین و بهترین تیم‌های ایران باشیم.

وی در خصوص دستیارانش، بیان کرد: آقای دانیلیانتس یک مربی باتجربه و دارای تاکتیک‌های متنوعی است که با بازیکنان خط دفاعی کار خواهد کرد. آقای دیمیتری کریچنکو هم که بازیکن مطرحی در لیگ روسیه و اروپا بود، قرار است با بازیکنان فاز تهاجمی کار کند. ادوارد کندوخوف، یکی دیگر از دستیارانم است که در زمینه فیزیوتراپی علم، تکنیک و تجربه بسیار زیادی دارد. یکی دیگر از دستیارانم به خاطر مشکلات خانوادگی، از اردوی پیش رو به جمع تراکتور اضافه می‌شود.

بردیف خطاب به بازیکنانش گفت: تراکتور مهمتر از تمامی نام‌هاست. معتقدم نظم و ترتیب باید همه جا حاکم باشد و حتی کوچک‌ترین جزئیات در زمینه نظم برای من مهم است. من به شما باور دارم و می‌خواهم با حداکثر توان در اختیار تیم باشید و بار دیگر تأکید می‌کنم که بدون نظم، هیج موفقیتی به دست نمی‌آید.

‌

آرزو دارم روزی ده‌ها بردیف در ایران حضور داشته باشد

نایب رئیس هیأت مدیره باشگاه تراکتور نیز در این جلسه گفت: آرزو دارم روزی ده‌ها قربان بردیف در فوتبال ایران حضور داشته باشد.

علی خطیر اظهار داشت: امروز به دلیل حضور یک مربی صاحب نام، فرهیخته و متخصص، روز تاریخی برای فوتبال ایران و باشگاه تراکتور است. با حضور آقای بردیف که یکی از برترین مربیان روسیه و اروپاست، فصل تاریخی برای تراکتور آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه فوتبال ایران از حضور قربان بردیف بهره‌مند خواهد شد، توضیح داد: ایشان در ساختارسازی و بازیکن‌سازی صاحب سبک بوده و مجاب کردن او برای حضور در فوتبال ایران کار آسانی نبود.

خطیر با بیان اینکه پروژه‌ای که با آقای بردیف آغاز کرده‌ایم به قهرمانی ختم خواهد شد، گفت: بنده از بازیکنان تراکتور تقاضا دارم که حضور این کادرفنی را قدر بدانند. آموزش‌ها زیر نظر بردیف باعث افزایش کیفیت شما خواهد شد.