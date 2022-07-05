عرضه بیش از ۲۵۳ هزار تن محصول در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز میزبان دادوستد ۷۶ هزار و ۵۲۰ تن شمش بلوم و ۱۱۳ هزار و ۴۱۰ تن ورق فولادی بود.

همچنین امروز و در این تالار ۶ هزار تن آهن اسفنجی و ۸۰۰ تن تختال معامله شد.

تالار حراج باز نیز میزبان دادوستد ۱۰ هزار تن تختال C و ۱۹۰ تن سولفورمولیبدن بود.

۵ هزار و ۷۱۰ تن سیمان نیز در سیستم معاملات مچینگ به ثبت رسید.

تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز معامله ۲۰ هزار و ۴۱۶ تن مواد پلیمری، ۵۰۰ تن مواد شیمیایی، ۲۲۰ تن گوگرد، ۲۲ تن قیر و ۲۵ تن روغن پایه را تجربه کرد.

۵۰۰ تن شمش آلومینیوم و ۴۷۰ تن قیر هم در تالار صادراتی به فروش رسید.

بازار فرعی نیز میزبان معامله یک هزار و ۲۹۷ تن ضایعات فلزی، نرمال پارافین، قیر آند آلومینیوم، دی اکتیل فتالات، بوتادی‌ان و تختال بود.