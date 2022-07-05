وزارت امور خارجه مجدانه پیگیر سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سالروز ربایش چهار دیپلمات کشورمان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

واقعه ۱۴ تیرماه، سالروز ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی، نماد نقض آشکار تمامی حقوقی است که در کنوانسیون وین (١٩۶١) با عنوان حقوق و مصونیت‌های دیپلماتیک برای تمامی دیپلمات‌ها در نظر گرفته شده است. چهل سال پیش، در سال ١٩٨٢، چهار دیپلمات ایرانی به نام‌های سید محسن موسوی، احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم، در منطقه‌ای در کشور لبنان که در آن زمان تحت اشغال رژیم صهیونسیتی بود، توسط مزدوران این رژیم ربوده شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی را متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن می‌داند.

با وجود تلاش‌های بی‌وقفه وزارت امور خارجه و پیگیری‌های حقوقی که منجر به اعلام آمادگی از طرف دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ٢٠٠٨ شد، متأسفانه همکاری مناسبی برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ایرانی از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری انجام نشده و رژیم صهیونیستی که به هیچیک از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری و انسانی پایبندی ندارد، در سایه سکوت جامعه جهانی نسبت به جنایاتش، همواره از زیر بار مسئولیت فرار کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از همه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد انتظار دارد تا با ساز و کارهای مقتضی، اقدامات الزامی را برای وادار کردن صهیونیست‌ها به همکاری حداکثری در زمینه روشن شدن سرنوشت این عزیزان به عمل آورده و زمینه مجازات عاملین این جنایت و ناقضین حقوق دیپلماتیک را فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از کوشش جمهوری لبنان برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده کشورمان، بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میان دو کشور و با همکاری نهادهای بین‌المللی تأکید می‌نماید. پ

در چهلمین سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات کشورمان توسط مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیران و ابراز همدردی با خانواده‌های معزز ایشان، اعلام می‌دارد که وزارت امور خارجه همچنان به اقدامات خود برای تعیین سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده کشورمان ادامه داده و مجدانه، پیگیری سرنوشت این عزیران را در دستور کار خود قرار داده است.