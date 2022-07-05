روسیه: باور ادعای مذاکره ناتو دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، « الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: برای مسکو دشوار است که به گفتگو با ناتو باور داشته باشد، وقتی تانک ها و دیگر تسلیحات(آنها) در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر می شوند.

این دیپلمات ارشد روس یادآور شد: هر چند برنامه ریزی نظامی ناتو مبتنی بر رویارویی با روسیه است، (آنها) می گویند می توانند در هر زمانی با روسیه وارد مذاکره شوند و درپی رویارویی (با روسیه) نیستند،.

گروشکو در ادامه تاکید کرد: وقتی کسی بیخ گوش شما تانک ها را مستقر می کند و می گوید که این کار بر ضد شما نیست ، باور هر نوع مذاکره ای (از سوی ناتو) بسیار سخت می شود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همه مکانیسم‌های همکاری را کنار گذاشته و ارتباطات دیپلماتیک را غیرممکن کرده است.

این مقام روس با یادآوری تلاش های فراوان صورت گرفته در آخرین نشست روسیه و ناتو در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱ گفت: به دلیل اقدامات خصمانه ناتو ما دیگر حضور دیپلماتیک در ناتو نداریم.