گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه ازبکستان

به گزرش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر اماموویچ نوروف، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان، در خصوص مهم ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت در کشور ازبکستان حمایت می‌کند و سلب امنیت و خدشه دار شدن وحدت ازبکستان را قابل پذیرش نمی‌داند.

امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد: با اراده و تلاش دو طرف، روابط دو جانبه بین ایران و ازبکستان در حال گسترش و توسعه می‌باشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اهمیت سفر مقامات عالیرتبه دو کشور در روند توسعه روابط، از سفر رئیس مجلس کشورمان به ازبکستان در آینده نزدیک خبر داد.

ولادیمیر نوروف، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان نیز در این گفتگو ضمن تقدیر از مواضع اصولی کشورمان در خصوص تحولات اخیر در ازبکستان و حمایت از وحدت در این کشور، تصریح کرد: فرآیند اصلاحات قانون اساسی آغاز شده است و رئیس جمهور میرضیایف در این باره با مردم ازبکستان گفتگو کرده است.

نوروف روند توسعه همکاری‌های دو کشور در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد سفر آتی رئیس مجلس کشورمان به ازبکستان موجب توسعه بیش از پیش روابط دو کشور باشد.