جریمه های سخت تر برای شرکت های فناوری خارجی بدون دفتر در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسکو مدت‌هاست که به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر شرکت‌های فناوری خارجی بوده و از زمان اعزام نیروهای مسلح خود به اوکراین در ۲۴ فوریه، اختلافات کرملین با شرکت‌های فناوری آمریکایی بر سر محتوای نمایش داده شده و کنترل و مدیریت داده‌ها تشدید شده است.

شبکه‌های اجتماعی خارجی بزرگ با بیش از ۵۰۰۰۰۰ کاربر در روز از اول ژوئیه ۲۰۲۱ موظف به افتتاح دفاتر خود در روسیه شده‌اند و در غیر این صورت ابتدا جریمه شده و در نهایت با ممنوعیت کامل فعالیت مواجه می‌شوند.

روسیه فعلاً گوگل و متا را به خاطر میزبانی محتوای ممنوعه جریمه کرده و می‌تواند پس از تصویب لایحه جدید شرکت‌هایی که در روسیه دفتر تأسیس نکنند را نیز جریمه کند. جریمه‌ها می‌تواند حداکثر برابر با ۱۰ درصد از گردش مالی یک شرکت در روسیه باشد و در صورت تکرار تخلفات این رقم تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.