سفر انفرادی به عتبات عالیات در عراق بلامانع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید میراحمدی روز جمعه با اشاره به موضوع مطرح شده در ارتباط با سفر به عتبات عالیات به صورت فردی و کاروانی، این مطلب را مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های مشترک وزارت کشور و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، پس از روز پرفضیلت عرفه هم حضور عاشقان حسینی برای زیارت عتبات عالیات در عراق به صورت انفرادی بلامانع است و الزاماً نیازی به ثبت‌نام به صورت کاروانی نیست.

معاون وزیر کشور با نادرست دانستن اخباری که زوار حسینی نمی‌توانند به صورت انفرادی به عتبات عالیات سفر کنند، گفت: این اظهارات، برگرفته از یک برداشت اشتباه، مطرح شده است.