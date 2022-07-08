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۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

نماینده وزارت بهداشت عربستان:

تیم پزشکی هلال‌احمر ایران بهترین هیأت پزشکی در حج امسال است

تیم پزشکی هلال‌احمر ایران بهترین هیأت پزشکی در حج امسال است

نماینده وزارت بهداشت و درمان عربستان در بازدید از مراکز درمانی کشورهای مسلمان در صحرای عرفات گفت: هلال‌احمر ایران بهترین کیفیت طراحی و آماده سازی بیمارستان و مراکز درمانی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ نماینده حج و زیارت و مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر عربستان، از خدمات هیأت پزشکی کشورمان و تجهیزات درمانی هلال احمر مستقر در صحرای عرفات، تقدیر کردند.

نماینده وزارت بهداشت عربستان در این بازدید گفت: در بازدید از مراکز درمانی و پزشکی کشورهای حاضر در صحرای عرفات، هلال‌احمر ایران و تیم هیأت پزشکی ایران، بهترین کیفیت طراحی و آماده سازی بیمارستان و مراکز درمانی را داراست.

کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز عصر روز گذشته از مرکز بهداشتی درمانی کشور سعودی بازدید و با مسئولان این مرکز برای دریافت خدمات بیشتر و ارائه به زائران ایرانی مذاکره کرد.

کولیوند گفت: هلال‌احمر ایران علاوه بر استقرار درمانگاه‌ها، یک بیمارستان صحرایی را نیز جهت ارائه خدمات پزشکی بیشتر به حجاج در عرفات مستقر کرده و تمام توان خود را برای ارائه بهترین خدمات به زائران ایرانی به کار خواهد بست تا زائران با کمترین مشکل بتوانند، مناسک حج را به جا آورند.

کد مطلب 5533506
فاطمه کریمی

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