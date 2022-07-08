به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ نماینده حج و زیارت و مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر عربستان، از خدمات هیأت پزشکی کشورمان و تجهیزات درمانی هلال احمر مستقر در صحرای عرفات، تقدیر کردند.

نماینده وزارت بهداشت عربستان در این بازدید گفت: در بازدید از مراکز درمانی و پزشکی کشورهای حاضر در صحرای عرفات، هلال‌احمر ایران و تیم هیأت پزشکی ایران، بهترین کیفیت طراحی و آماده سازی بیمارستان و مراکز درمانی را داراست.

کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز عصر روز گذشته از مرکز بهداشتی درمانی کشور سعودی بازدید و با مسئولان این مرکز برای دریافت خدمات بیشتر و ارائه به زائران ایرانی مذاکره کرد.

کولیوند گفت: هلال‌احمر ایران علاوه بر استقرار درمانگاه‌ها، یک بیمارستان صحرایی را نیز جهت ارائه خدمات پزشکی بیشتر به حجاج در عرفات مستقر کرده و تمام توان خود را برای ارائه بهترین خدمات به زائران ایرانی به کار خواهد بست تا زائران با کمترین مشکل بتوانند، مناسک حج را به جا آورند.