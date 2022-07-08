حوزه سلامت زرین دشت دچار چالش های اساسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه‌های امروز نماز جمعه حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت با انتقاد شدید از وضعیت حوزه سلامت در این شهرستان تصریح کرد: حوزه سلامت زرین دشت بواسطه ضعف مدیریتی وعدم پاسخگویی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کمبودها وچالشهای جدی مواجه شده است که این عوامل موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: بی توجهی به سلامت شهروندان زرین دشتی باعث شده است تا هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان ناراضی افزوده شود و هیچ یک از مسئولین شهرستانی واستانی هم در این حوزه پاسخگو نیست.

امام جمعه زرین دشت متذکر شد: حوزه سلامت این شهرستان کاملاً رها شده وشهروندان مظلوم این شهرستان ۸۰ هزار نفری برای حل مشکلات درمانی خود آواره شهرستانهای اطراف و مرکز استان شده اند.

حجت الاسلام دروند پور مصائب ریز و درشت بیمارستان امام موسی کاظم علیه السلام که تنها مرکز درمانی این شهرستان محسوب می‌شود را کمبود شدید متخصصین در حوزه‌های مختلف چه متخصص داخلی چه بیهوشی چه متخصص زنان و زایمان و همچنین کمبود پزشکان عمومی برشمرد و گفت: نبود هر گونه پزشک متخصص و عمومی در این مرکز درمانی باعث سردر گمی مردم شده و گاهاً دیده می‌شود که مردم ما به هر دلیلی به بیمارستان مراجعه می‌کنند اما متأسفانه پزشک عمومی نیست یا اگر هم باشد، یک نفر پزشک عمومی داریم که او هم در اورژانس مشغول خدمت است.

وی با انتقاد از اینکه در این رابطه مذاکرات لازم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام ولی هیچگونه اقدامی نشده ابراز تأسف کرد و گفت: سیل مراجعات مردم به تنها بیمارستان این شهرستان که در حاجی آباد احداث شده، روانه است و این بی توجهی و آواره گی زیبنده مردم این شهرستان در حوزه سلامت نیست.

خطیب جمعه حاجی آباد یادآور شد: مصوبات سفر استاندار فارس به زرین دشت در حوزه سلامت هیچیک اجرایی نشده است.

دروند پور افزایش تعداد تخت‌های بستری از ۴۶ تخت به ۶۴ تخت فقط در حد مصوبه ماند و هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفت.

او همچنین از اختصاص نیافتن خودروی آمبولانس به روستای مزایجان که یکی دیگر از مصوبات سفر استاندار به فارس بود نیز سخن به میان آورد و گفت: به همین جهت یک دستگاه آمبولانس مرکز درمانی بیمارستان امام موسی کاظم علیه السلام نیز به روستای مزایجان دادند و فکر اینکه با توجه به خرابی جاده‌های این شهرستان خصوصاً گردنه شهرپیر -حاجی آباد یا جاده پنج چاه به سمت لارستان که دارای تردد زیادیست و غالباً تصادفات زیادی در این محور رخ می‌دهد نکردند و به نوعی با جان مردم بازی می‌کنند.

امام جمعه حاجی آباد ادامه داد: راننده بیمار بر بیمارستان حاجی آباد نزدیک به یک سال است که انصراف داده، اما دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا کنون نسبت به تأمین راننده اقدامی نکرده و به نوعی با جان بیماران بازی می‌کند.

وی در خاتمه تاکید کرد: بنده از همین تریبون از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاندار، فرماندار، مسئولین بیمارستان، شبکه بهداشت و نماینده مردم در مجلس درخواست دارم نسبت به این مشکلات حساس باشند و با پیگیری این معضلات برای مرتفع کردن آنان تلاش کنند.