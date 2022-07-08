برنامه اصلی دولت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر جمعه در جمع اقشار مختلف مردم سنندج در سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان این شهر اظهار کرد: ایستادگی با بصیرت در مقابل معاندین و ضدانقلاب، تقدیم بیش از ۵ هزار شهید و ۹ هزار جانباز، زنان و مردان اهل فرهنگ و هنر، خطه ای که مدنیت و فرهنگ آن زبان زد است و در یک کلمه می‌توانم بگویم: (زنده باد کردستان.)

وی افزود: اقوام یک فرصت هستند و همواره قوم کرد و مردمی که در این خطه زیست می‌کنند مردمانی اهل تلاش، فعالیت و کار هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کردستانی‌ها مردمانی هستند که در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند و علما و بزرگان بسیاری در این خطه پرورش یافته‌اند و برای همه ایرانیان جای افتخار هستند.

وی افزود: کردستان در عرصه‌های کشاورزی، دامداری، گردشگری، اقتصاد روستایی، معدن، اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری ظرفیت‌هایی دارد که باید به درستی از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

آیت الله رئیسی از استاندار کردستان خواست که حلقه‌های مشورتی از نخبگان و نیروهای انقلابی را در کردستان تشکیل دهد و از تمام ظرفیت‌های فکری برای توسعه استان استفاده کند.

وی اظهار کرد: در حوزه اصلاحات اقتصادی زمینه‌های رانت، فساد، پارتی بازی و روابط ناسالم اقتصادی را با قوت از بین می‌بریم و و معتقدیم روابط اقتصادی ناسالم نمی‌تواند امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: بسترهایی که زمینه فساد و روابط ناسالم دارند باید اصلاح شود و می گویم که از دستگاه قضائی وارد دستگاه اجرایی شدم آنجا مبارزه با مفسدین بود و اینجا مبارزه با فساد است لذا مردم کردستان بدانید که برنامه دولت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است و در این میدان مصمم هستیم که بیشتر از هر مورد در این زمینه اقدام کنیم.

تقویت بازارچه‌های مرزی کولبری را از بین می‌برد

آیت‌الله رئیسی گفت: مسئولان باید در جهت منافع مردم حرکت کنند هر چند افرادی از این حرکت ناراحت باشند، مردم برای ما مهم است.

وی عنوان کرد: در کردستان نیروی انسانی توانمند داریم، در دولت گفته‌ام و در شوراهای اداری گفته‌ام و در جمع شما می‌گویم که بومی‌گزینی برای ما مهم است و مسؤولان باید در همه عرصه‌ها از نیروهای جوانان کارآمد بومی استفاده کنند.

رئیس جمهور اضافه کرد: بارها عرض کرده‌ام و بازهم امروز می‌گویم شما مردم تصمیم‌گیران دولت هستید چون دولت با رأی شما روی کار آمده است اگر نیرویی در اداره‌ای کارآمد نیست، روابط ناسالم دارد، رشوه‌گیر است باید باهاش مقابله کرد.

وی گفت: بازارچه‌های مرزی زمینه کولبری را کاملاً از بین می‌برد چرا که یک فرصت برای تبادل تجات اقتصادی است و بسیاری از مشکلات جوانان می‌تواند در این زمینه حل شود.

فرصت مرزهای کردستان برای توسعه تجارت و صادرات استفاده شود

وی با بیان اینکه حتماً از فرصت مرز برای توسعه تجارت و صادرات باید استفاده شود و راه ان فعال کردن بازارچه‌های مرزی است گفت: آنچه مورد توقع مردم عزیز است این است که دولتمردان موظفند در این راستا فعالیت کنند و حال بعد از ۴۳ سال به یک بلوغی از نظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی رسیدیم که نارسایی‌هایی که مردم را رنج می‌دهند را نباید نداشته باشیم و این خواسته‌ی مردم و مسئولین و خانواده شهیدان است.

وی با بیان اینکه ما در کردستان امروز چند نعمت بزرگ داریم که کشور از آن موهبت برخوردار است گفت: اولین موضوع امنیت است که امنیت در این استان نعمتی است که خداوند ارزانی داشته است و باید قدر آن را بدانیم، دومین مورد نعمت وحدت و انسجام در این استان بین اقوام مختلف است که امروز تعدد اقوام در کشور یک فرصت است و باید غنیمت شمرده شود و سومین مورد نعمت وحدت و انسجام بین علمای شیعه و سنی در کشور بوده که از نعمت‌های بزرگی است که باید خداوند را شاکر باشیم.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: نعمت مؤلفه‌های حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه است چرا که آنچه دشمن را همواره مأیوس می‌کند حضور مردم در صحنه‌های مختلف و نشست‌های انقلابی و حضور در صحنه هاست که پیام ناامیدی برای دشمن و پیام امید برای مردم دارد.

یکی از عقب ماندگی کشور در اجرای عدالت اقتصادی است

رئیس جمهور تأکید کرد: دشمن تصور می‌کرد با تحریم ما را نابود می‌کند اما بیشترین پیشرفت‌ها را در تحریم‌ها داشته ایم چرا که دشمن تلاش کرد بعد از جنگ تحمیلی، سپاه و ارتش ما توانایی نداشته باشد اما بیشترین پیشرفت را در صنایع نظامی می‌بینیم و افتخارات بزرگی در کشور آفریده شده که باید خدا را شاکر باشیم.

وی افزود: یکی از عقب ماندگی کشور ما در حوزه اجرای عدالت و حوزه‌های اقتصادی است که اگر مسئولین به نسخه انقلاب توجه می‌کردند وضع متفاوت بود.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: توجه به داشته‌های ملت و چشم نداشتن به اخم و لبخند بیگانگان و توجه به دستان برومند جوانان کشور پیشرفت را برای این کشور به ارمغان می‌آورد و این برنامه جدی دولت انقلابی ماست.

وی گفت: در این استان استفاده از نظرات و دیدگاه‌های همه اقشار و صاحب نظران مورد تأکید است و به استاندار کردستان تأکید کردم که حلقه‌های مشورتی و انقلابی از نخبگان بگذارید و و نظراتشان را مورد توجه قرار دهید.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت مردمی در شعار نیست و باید مردم در حوزه مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم نقش ایفا کنند لذا از مردم کردستان خصوصاً شهر سنندج می‌خواهم که برنامه‌های دولت را با مساعدت و حضور خود یاری کنند و صمیمانه از شما تشکر می‌کنم که در این اقدامات دولت دشمن را ناکام گذاشتید و نشان دادید که یاریگر دولت هستید و افتخار دولت هم نوکری برای عموم مردم خواهد بود و به این نوکری افتخار می‌کنیم.

امروز کشاورزی و مراکز صنعتی ما یک جبهه است

رئیس جمهور ادامه داد: هر گره‌ای که از زندگی مردم باز شود خواست دولت است و هر تولید کننده‌ای که تولید کشور را افزایش دهد نور امید در دل مردم و یاس بدخواهان خواهد شد.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: امروز کشاورزی و مراکز صنعتی ما یک جبهه است که سربازانی در مقابل دشمنان قرار گیرند که استقلال و بالندگی داشته باشد که به کمک خدا مصمم هستیم که دشمن را ناامید کنیم و دوستداران انقلاب و مردم را امیدوارتر کنیم.

وی در پایان گفت: مسائلی که فردی و شخصی و خانوادگی است جمع آوری و پیگیری می‌شود و پروژه‌های مختلف هم بعد از این جلسه در شورای اداری مورد بحث قرار خواهد گرفت و در پایان با همه وجود این جمله کوردی «بژی کوردستان» را می گویم.

«بژی کوردستان» یعنی زنده باد کردستان.