به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش أنصارالله یمن به مناسبت فرا رسیدن ایّام حج با صدور پیامی ضمن انتقاد شدید از عربستان سعودی، اعلام کرد: متأسفانه رژیم سعودی از حج استفاده ابزاری می کند.

بر اساس این گزارش، عبدالملک الحوثی ضمن تبریک به امت اسلامی و حجاج بیت الله الحرام در آستانه فرا رسیدن عید قربان، اعلام کرد: واقعیت این است که حج یکی از ارکان اسلام است اما با این حال، رژیم سعودی در این مسیر [ادای فریضه حج] مانع تراشی می کند.

وی افزود: عربستان سعودی با تحمیل هزینه های مالی هنگفت و گزاف به حجاج، به گونه ای رفتار می کند که گویی در حال باج خواهی از آن ها است. اکنون شاهد آن هستیم که فرایند ادای فریضه حج توسط سعودیها بسیار پیچیده شده است.

رهبر جنبش أنصارالله یادآور شد: سعودیها موانع زیادی در مسیر ادای فریضه حج ایجاد کرده اند؛ از جمله این موانع تعیین سهمیه های محدود برای مردم هر کشور است. هزینه های مالی حج برای حجاج بسیار سنگین و کمرشکن است. این هزینه ها هیچ توجیهی ندارند.

الحوثی در همین راستا ادامه داد: این یک باج‌گیری ظالمانه از حجاج است. این مانع تراشی ها در مسیر ادای فریضه حج در حالی است که سعودیها با گردشگران غیر دینی در کشور خود اینگونه رفتار نمی کنند.

وی عنوان کرد: آل سعود برخی از مسلمانان را تنها به دلایل سیاسی از ادای فریضه حج محروم می کند. حتی کسانی که آمریکایی ها و صهیونیستها با آن ها مشکل دارند، از ادای فریضه حج محروم می شوند.

الحوثی اضافه کرد: تمامی این ها در حالی است که سعودیها از هیئت های صهیونیستی به گرمی استقبال می کنند. این استقبال از حجاج بیت الله الحرام دیده نمی شود. اکنون که در ایام حج به سر می بریم عربستان سعودی مشغول انجام اقدامات مقدماتی برای استقبال از رئیس جمهور آمریکا است و هیچ احترامی برای این رکن عظیم از ارکان اسلام [حج] قائل نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی اشاره کرد و گفت: همزمان با رسوایی ائتلاف برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی، تهدیدات تل آویو علیه مسجدالاقصی، فزاینده و مستمر شده است.