استقرار جنگنده های اف-۳۵ آمریکا در پایگاه هوایی استونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری از ورود جنگنده‌های اف -۳۵ آمریکا به پایگاه هوایی اوماری در نزدیکی پایتخت استونی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های نسل پنجم اف -۳۵ آمریکا روز جمعه وارد پایگاه هوایی اوماری در نزدیکی تالین پایتخت استونی شدند.

در همین راستا، خدمات رسانه‌ای ستاد مشترک ارتش استونی اعلام کرد: جنگنده‌های نسل پنجم اف -۳۵ آمریکا به منظور صیانت از حریم هوایی کشورهای بالتیک وارد پایگاه هوایی اوماری در نزدیکی تالین شدند.

این در حالی است که علاوه بر جنگنده‌های اف -۳۵ آمریکا در حال حاضر جنگنده‌های میراژ -۲۰۰۰ فرانسه و جنگنده‌های اف -۱۶ بلژیک به عنوان بخشی از مأموریت مراقبت از حریم هوایی کشورهای بالتیک در پایگاه مذکور مستقر هستند.

گفتنی است که کشورهای بالتیک از جنگنده‌های مناسب برای انجام گشت هوایی برخوردار نیستند به همین دلیل از ماه آوریل ۲۰۰۴ و پس از ورود به ناتو، جنگنده‌های ناتو که از فرودگاه زوکانیا در لیتوانی به عنوان مقر خود استفاده می‌کنند در صیانت از حریم هوایی این کشورها مشارکت می‌کنند.

پایگاه هوایی اوماری از سال ۲۰۱۴ میلادی به پایگاه جنگنده‌های ناتو اضافه شده است.

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